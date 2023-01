Stříbrná dvacítka je zpátky doma. Zbláznili jste národ, chválil Hadamczik

Stříbrný tým je zpátky doma! Čeští hokejisté do 20 let, kteří na mistrovství světa ukončili osmnáctileté čekání na medaili, v sobotu ráno přistáli v Praze. Domů se vrátil realizační tým i část hráčů, většina z úspěšného kádru ale zůstávala v zámoří, kde hraje v klubech. Tiskovou konferenci z letiště jsme sledovali živě.

Před novináře v sobotu mimo jiné zasedli hlavní trenér Radim Rulík i svazový šéf Alois Hadamczik. Ten ocenil úspěch českého hokeje a děkoval hráčům za předvedené výkony.

„Je výborné, že jsme všichni viděli hokej, který měl vysokou úroveň. Nebyli jsme tým, který byl pod tlakem a vyhrával náhodou, vždy jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Děkuji, že jste zbláznili hokejový národ,“ chválil Hadamczik.

Žádné bujaré oslavy stříbrných medailí ale neprobíhaly, mezi hráči prý převládalo zklamání z porážky ve finále.

„Velká oslava nebyla. Určí to vždy poslední zápas, který se zkrátka nepodařilo dotáhnout. Všichni trenéři jsme k hráčům po finále promlouvali, ať jsou pyšní, co dokázali, protože se to nestává každý rok. Aby si to užili a nakoplo je to do další kariéry, ale přesto bylo vidět, že zklamání je v danou chvíli velké,“ popsal náladu v týmu kouč Rulík.