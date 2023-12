Augusta před MS U20: Nebe je strop… Co Kulich a proč odmítl Dvořák?

Má na co navazovat. Předchůdci Patrika Augusty uspořádali před rokem stříbrný výlov, na hokejovém šampionátu do dvaceti let v Halifaxu smolně v prodloužení prohráli titulový duel s Kanadou. Česko se raduje, že na blížící se MS v Göteborgu (26. 12. – 5. 1.) dorazí z AHL Jiří Kulich. S ním v sestavě, nebo bez něj, to jsou dva rozdílné týmy. „Věříme, že dorazí. Ale stát se může cokoli. Pokud budou mít v Buffalu zraněné a Jirku povolají nahoru, pak to pro nás asi padá. Pakliže by zůstal na farmě, nechají nám ho,“ přibližuje hlavní kouč týmu, který bere hned 17 hráčů ze zámoří.

Spadl vám velký kámen ze srdce, že se Kulich chystá přijet do dějiště šampionátu ze svého klubu v Rochesteru?

„Je to pro nás a pro celý český hokej nejlepší hráč dané kategorie, kterého jsme hodně chtěli. Ale dokud nebude ve Švédsku s báglem a hokejkami, tak ho nemáme. Nyní máme příslib, ale jistota tam není, dokud nepřiletí. Pokud nebude hrát NHL, připojí se tři, čtyři dny před startem mistrovství světa.“

Jak probíhalo jednání s vedením Sabres o jeho uvolnění?

„Požádali jsme o něj a pak jsme čekali. Řekli nám, že naši žádost berou v potaz. S tím, že si to musí vyjednat na jejich straně. Jednal jsem i s našimi lidmi, které máme v organizaci Sabres. Ať jde o Vinnyho Prospala (asistenta kouče na farmě v Rochesteru) nebo Frantu Musila (skauta Sabres). Hlavně jsem ale mluvil s Jirkou Kulichem, to bylo nejdůležitější. Věříme, že dorazí. Ale stát se může cokoli. Pokud budou mít v Buffalu zraněné a Jirku povolají nahoru, pak to pro nás asi padá. Pakliže by zůstal na farmě, nechají nám ho.“

Pokud dorazí do Švédska, už tam zůstane? Nehrozí náhlý odlet do Buffala?

„Na rovinu, tohle jsme neřešili. Ale asi budou mít poslední slovo, kdyby se něco stalo. Nás hlavně zajímalo, kdy by se k nám mohl připojit.“

S Jiřím Kulichem máte v nominaci šest hráčů z posledního stříbrného mistrovství. Jak důležitý je to faktor?

„Určitě důležitý. Jak se lidově říká, čuchli si k tomu, chtějí vyhrávat a dokážou tím nakazit ostatní. Znají potřebný směr a vše, co je k úspěchu potřeba. Věřím, že to budou naši lídři a přirozeně tým povedou. Tak, aby nové kluky usměrnili na cestu k úspěchu.“

Kdo vám vypadl z uvažované nominace kvůli zranění?

„Nemyslím si, že by tam byl někdo, z koho bychom byli vyloženě špatní, že nemůže jet. Vypadl z toho Adam Jecho, který má dobrou sezonu a poranil si koleno. Věřím, že nominovaní hráči jsou stejně kvalitní a v případě dobré formy i kvalitnější.“

Hned sedmnáct hráčů je ze zámořských soutěží, bude se přitom hrát na širokém kluzišti. Jak velký je to problém?

„Věřím, že to nebude problém. Rozměry jsou třicet na šedesát, proto jsme záměrně zvolili Příbram, kde jsou tyto rozměry. Systémově přijdou jiné věci, než když se hraje na malém hřišti. Na to potřebujeme mít dostatečný čas. Ale věřím, že to zvládneme, všechno to jsou kvalitní hokejisti. Budeme s nimi o tom mluvit, ukážeme jim to. Jsem si jistý, že pochopí, kudy vede cesta. Systém hry bude totožný nebo velice podobný tomu, co dvacítka hrála loni. Určité odlišnosti budou vyplývat z většího hřiště, pohyby hráčů budou trochu jiné. Ale chceme hrát aktivně, být brusliví, nedávat soupeři prostor, forčekovat ideálně ve dvou hráčích nebo aktivním hunterem (napadání jedním hráčem s následným posunem tvaru s prostorovým tlakem). To tam zůstává, a proto jsme vybírali do týmu dobré bruslaře. S tím souvisí skutečnost, že kdybychom jeli do Kanady, vzali bychom některé jiné hráče. V Evropě potřebujete velice zdatné bruslaře a hráče schopné odpoutat se ze soubojů. Nebude to až tak fyzické mistrovství jako by bylo v zámoří.“

Vzhledem k tolika povolaným hráčům zpoza oceánu – jak fungoval skauting hráčů? Měli jste fyzicky přítomného pozorovatele?

„Mluvili jsme s lidmi, kteří v zámoří jsou. Komunikoval jsem s Vencou Prospalem, s Láďou Šmídem, s Markem Židlickým. Sám jsem toho hodně nakoukal na videu, zvlášť po listopadovém turnaji v Chomutově. Předtím jsem dělal hodně Evropu, po Chomutovu Ameriku. Uvažovali jsme o inspekční cestě, ale logisticky by to bylo náročné. Kanadská juniorka je o hodně přejíždění, nikdo vám přitom nedá garanci, zda dotyční budou zrovna hrát. Zda se třeba nezraní. S určitou skupinou hráčů jsem byl v kontaktu přes WhatsApp. S těmi, co jsme se přes léto poznali lépe. Jsem rád, že teď konečně začne práce přímo s týmem na ledě a na střídačce.“

Jak vám vychází srovnání kanadské a nové české juniorské soutěže?

„V Kanadě jsou nabité arény diváky, hokej je tam přesně takový, jaký chceme produkovat: přímočarý, rychlý. Ale i tady jsem viděl spoustu dobrých zápasů, na druhou stranu i spoustu pomalých a ne tak kvalitních utkání. Je to dané tím, že spousta hráčů odsud odchází. V Chomutově jsme při utkáních se Švédy a Finy viděli, že hráči, kteří hrají naši juniorku, tak i když mají menší ice time okolo 15 či 16 minut, tak po tomto čase už byli unavení. Z Kanady teď máme sedmnáct hráčů, a když odečtu gólmany, minimálně třináct, čtrnáct z nich hraje přes 20 minut za zápas. Ti jsou nachystaní na tempo i na zátěž mistrovství.“

Zmínil jste gólmany, máte pro ně nachystané role?

„Máme něco v hlavě, bereme tři kvalitní gólmany. O jedničce rozhodneme před prvním zápasem.“

Uvažovali jste o Jakubu Milotovi? Ačkoli je mu teprve sedmnáct let, v QMJHL si vede skvěle, mezi o dva, až tři roky staršími brankáři patří mezi nejlepší.

„Kuba byl v širším hledáčku. Na jednom soustředění jsme měli i Špunara, který měl v tu dobu nejlepší čísla v kanadské juniorce, ale zranil se. Martin Láska jako trenér gólmanů odvedl výbornou práci, s klukama byl v kontaktu, viděl spoustu zápasů. Na rovinu, o dvou brankářích jsme měli jasno. Brali jsme ohled na jejich zkušenosti a na to, jak nám budou fungovat v brankářském triu.“

Proč není v nominaci liberecký obránce Jakub Dvořák, jenž pravidelně hraje dospělou extraligu?

„Jakub Dvořák byl nominovaný, ale nominaci odmítl z osobních důvodů. Z jakých? K tomu nejsem kompetentní se vyjádřit.“

Váš asistent Pavel Trnka je hlavním koučem ve Vítkovicích, bude uvolněný odteď až do konce mistrovství?

„Ano, je s námi od začátku. Ve Vítkovicích mu vyšli vstříc. Pro nás je to důležité, v práci s obránci je výborný a je s námi rád.“

Ambice vaše a českého týmu na MS?

„Hrát nejlepší hokej, jakého jsme schopni. Být úspěšní v každém zápase, jít krok po kroku a ideálně se postupně zlepšovat. Nebe je strop. Všechny týmy mají jistou šanci, snít můžeme všichni a pracovat taky.“

Cítíte větší tlak na úspěch po loňském stříbru?

„Necítím tlak. Cítím tlak sám na sebe. Chci hráčům pomoci, aby byli úspěšní. Děláme maximum v komunikaci.“

Jak se vy osobně těšíte na první vrcholnou akci s reprezentací?

„Těším se moc. Práce s klukama je fantastická. Mladí tvární inteligentní hráči, všechno kvalitní hokejisti. V pondělí po příletu kluků to ještě nebylo ono, ale při dnešním (úterním) tréninku už byl vidět život, energie, což nás trenéry naplňuje. Náš realizák je tam od toho, abychom hráčům poskytli co nejlepší servis a zvolili nejlepší možnou cestu, které věříme. Souboje a všechny ty malé věci jsou už na nich. Z naší strany ještě půjde o to poskládat dobře speciální formace, nachystat si vhazování, signály, veškeré standardní situace, které se budou měnit podle soupeře a taktiky.“

Sázkové kanceláře vás mezi favority neřadí, co tomu říkáte?

„Nic. Je to dobře. Je to sport. Uděláme maximum, abychom byli úspěšní a kam až nás to v uvozovkách vykopne, to se uvidí.“

Jak to máte s náhradníky?

„Máme připravených osm obránců a osm útočníků. Nyní už máme o tři hráče víc, které budeme vyřazovat. Nikdy nevíte, co se může stát, jsme nachystaní na všechny varianty. Prvním náhradníkem do útoku je Jaromír Pérez z Liberce.“