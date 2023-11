Alarm?! Paráda na Karjale, ale dvacítka s osmnáctkou všechno projely

Třikrát hurá za způsob, jakým áčkový národní tým opanoval turnaj Karjaly. Ze Skandinávie se vrátil ve skvělé náladě, první podnik sezony jednoznačně vyhrál, když sebral všech devět bodů. Co je skvělé, soupeře rozmačkal hrou, jaká v českém podání nebyla dlouhé roky k vidění. Ansámbl hlavního kouče Radima Rulíka zničil soky aktivitou, sebedůvěrou a týmovou podívanou. Potlesk náleží i ženám, které jednoznačně opanovaly Turnaj tří v Landshutu. Jenže dál už to tak voňavé není a na svazové centrále mají co rozebírat a o čem přemýšlet.

Do akce šly minulý týden i další reprezentační výběry od U16 po U20. Nejsledovanější jsou logicky kategorie do dvaceti a do osmnácti let, které v sezoně čeká mistrovství světa. A dvacítku už za pár týdnů, na přelomu roku ve Švédsku. Z tohoto pohledu dopadla poslední turnajová akce tristně. Tým kouče Patrika Augusty na domácí půdě zklamal, v Chomutově při Turnaji pěti prohrál všechna utkání, přičemž ztroskotal zejména v koncovce – skóroval jen šestkrát.

Reálně vzato nešlo o generálku, neboť páteř týmu pro MS budou tvořit hráči ze zámoří. O to víc se čekalo, kdo ze záložních řad či z širšího okruhu kandidátů si nahlas řekne o nominaci. Na rovinu, moc žhavých adeptů se nenašlo.

„Jsem trošku zklamaný, protože jsem čekal, že mi víc hráčů zamotá hlavu směrem k mistrovství světa. To se nestalo. Někteří mě potěšili, za to jsem rád, ale čekal jsem, že budeme mít trochu více zamotanou hlavu,“ posteskl si Augusta pro hokej.cz.

Češi se soužili i proti Švýcarům a Slovákům, jimž dali dohromady jen tři branky. „Na to, abyste mohli dávat góly, musíte mít střelce a šikovnější hráče. Takové jsme tady bohužel neměli. Na papíře jsme střeleckou převahu měli, ale bohužel ty střely nemají kvalitu a parametry na to, aby z nich padly góly. Proto se pak hrají taková utkání,“ pravil kouč po porážce 1:2 po nájezdech se Slováky.

S nepořízenou se ze severu vrátila i osmnáctka, vedená Davidem Čermákem. Ta na konci léta rozžhavila tuzemské hokejové publikum skvělými výkony na břeclavském Hlinka Gretzky Cupu. Po něm však půlka týmu vzala kramle a vyrazila vstříc lákavé budoucnosti do juniorských zámořských soutěží. Nyní se celkem naplno ukazuje, co se v podstatě očekávalo. A sice, že výsledky i hra půjdou dolů kvůli personální nouzi.

Junioři v Hämeenlinně zatápěli domácím Finům, ale jak tento, tak duel se Švýcary prohráli po závěrečných nájezdech. Od Švédů posléze schytali čtyřku a poslední duel skončil debaklem, když Češi inkasovali od Američanů příděl 11:3.

Velmi podobný výprask od výběru USA schytala i reprezentační sedmnáctka na prestižním World Hockey Challenge, když padla 2:10. Ale z celkového hlediska to v jejím podání byl úplně jiný příběh. Poměrně smolný…

Svěřence Pavla Patery dělila od postupu do finále výsledkově divokého neoficiálního MS dané kategorie necelá sekunda v bitvě se stejným sokem v semifinále. O výhru 4:3 Češi přišli až v samotném závěru, v nastavení pak brzy inkasovali a obrovské zklamání poražených se přelilo i do boje o bronz, který pro sebe ukořistili Švédové.

V Charlottetownu a Summerside to bylo z českého pohledu pozoruhodné vystoupení, v základní skupině Paterovci porazili oba kanadské výběry, ve čtvrtfinále pak Finy, o desítce od USA už byla řeč. Poraženým tady hrubě nevyšla prostřední část, kterou projeli 0:7, na střely celkově 21:36.

Těžkou písemkou byly pro mladé reprezentanty přesilové hry, z údajů na oficiálních stránkách turnaje vyplývá, že Češi prvně využili až sedmnáctou (!) početní výhodu. V bitvách s Kanadou a s Amerikou promarnili dohromady patnáct přesilovek.

Ale líbilo se, že mladíci dvakrát výrazně přestříleli Finy (v součtu 57:34), z čehož rezultovalo i vítězné čtvrtfinále. Mimochodem se Švédy to bylo na střely na branku celkem 44:65. Turnaj opanoval bílý celek Kanady, ve finále skolil USA 2:1 v prodloužení.

Mezi desítku nejproduktivnějších hráčů se dostal čtvrtý Matěj Pekař (3+7 v osmi utkáních) a osmí Adam Benák a Tomáš Poletín (oba 3+5). Z brankářů, kteří odchytali alespoň pět utkání z osmi, byl Ondřej Štěbeták druhý nejlepší (úspěšnost zákroků 89,2 %, průměr inkasovaných gólů 2,99).

Reprezentanti v akci

A tým - Karjala Cup (Växjö, Tampere)

Švédsko 5:2

Finsko 7:3

Švýcarsko 1:0

U20 - Turnaj pěti (Chomutov)

Švýcarsko 2:3

Finsko 2:5

Švédsko 1:2

Slovensko 1:2n

U18 - Turnaj pěti (Hämeenlinna)

Finsko 1:2n

Švýcarsko 2:3n

Švédsko 0:4

USA 3:11

U17 - World Hockey Challenge (Charlottetown, Summerside)

Kanada bílí 4:3n

USA 2:10

Kanada červení 4:0

Finsko 2:3

Švédsko 3:5

Finsko 2:0 (čtvrtfinále)

USA 4:5p (semifinále)

Švédsko 3:6 (o 3. místo)

U16 - Přípravné zápasy (Kravaře)