Kulichův kouč z AHL: Ukázal srdce! Hlavně, ať se nám na MS nezraní...

Na dva týdny přijde o klenot. Trenér Václav Prospal musí skousnout odjezd Jiřího Kulicha na MS dvacítek do Švédska (26. prosince – 5. ledna), tým Rochester Americans ztratí na ofenzivní síle. O to víc stoupnou české šance na obhajobu stříbrných medailí z Halifaxu. Bez lídra týmu AHL by šlo o sci-fi myšlenku. „Budu počítat dny do jeho návratu. A doufat, že se nezraní,“ reaguje asistent hlavního kouče Rochesteru, farmářského celku Buffalo Sabres, v rozhovoru pro Sport.