Nejhorší scénář se naplnil: Jiříček na MS končí. V sestavě nastanou změny

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Po pondělním debaklu se Slováky 2:6 na hokejovém MS U20 přišla pro český výběr další špatná zpráva. Nejhorší možný scénář ohledně Adama Jiříčka potvrdil po ranním tréninku Patrik Augusta. „Bohužel Adama vyřadí zranění z turnaje. Dneska odlítá zpátky do Česka a na čtvrtek má zařízenou magnetickou rezonanci. Potom uvidíme, co se přesně stalo.“

Osudným se českému obránci stal souboj ke konci druhé třetiny, ve kterém si poranil nohu. Po druhé přestávce a po poradě s doktorem se sice vrátil zpět do hry, ale z poslední dvacetiminutovky toho moc nestihl. Hned ze začátku totiž po další přetahované u mantinelu zůstal znovu ležet na ledě a do hry už se nevrátil.

„Je to komplikace hlavně pro Adama. My tady máme hráče, u kterých věřím, že ho budou schopní nahradit. Je mi to líto, protože je to zranění v prvním zápase. Pro mladého kluka je to těžké, ale věřím, že se z toho oklepe. Má všechno ještě před sebou,“ řekl Augusta.

Špatný výkon dvacítky má za následek i změny v sestavě. „Nějakým způsobem to zkusíme pravděpodobně přeházet, abychom dodali hráčům trochu víc energie a dopsali jsme na soupisku další dva obránce, Tomáše Galvase a Matěje Prčíka. Během odpoledne se rozhodneme ještě pro třináctého útočníka,“ přiblížil hlavní kouč.

Norové, kteří budou ve středečním utkání soupeřem českých juniorů, trápili ve svém prvním vystoupení největšího favorita z USA. Krok drželi až do poloviny zápasu. Poté už Američané přece jen zabrali a připsali si povinné vítězství 4:1.

„Je to velice silný soupeř. My jsme se na utkání dívali, připravovali jsme se. Vůbec to nebude jednoduché. Hrají fyzický hokej a jsou velice dobře organizovaní. Musíme být připravení na tvrdou práci, což jsme proti Slovákům nebyli,“ popisoval kvalitu soupeře Augusta. „Musíme hrát pospolu. Měli jsme velké mezery mezi obránci a útočníky, což bylo zapříčiněné špatným pohybem,“ dodal.

Hned šestkrát překonali slovenští hráči Michaela Hrabala. Reprezentační brankář ale za vysokou prohru nemohl. Spoluhráči ho v situacích nechali často na holičkách. Jestli proběhne v brankovišti změna, zatím realizační tým jasno nemá. „Ještě o tom diskutujeme. Uvidíte až na sestavách. Hlavu nám to nezamotalo. Moc jsme mu nepomohli. Jeho výkon byl dobrý. Spíš řešíme, že je to utkání back to back,“ řekl trenér.

I přes to, že se ve středu ráno jednalo o předzápasový trénink, tak probíhal ve velkém tempu. „Nemyslím si, že by to byl dril. Chtěli jsme trochu intenzity. Každé cvičení bylo velice krátké a intenzivní, což nám chybělo. Stálo nás to góly a soupeře jsme tím dostali na koně,“ vysvětlil Augusta průběh tréninku.

A nepovedený projev z prvního zápasu zapříčinil i změnu formací. Týkalo se to i první lajny, která nepředvedla výkon, který se od ní očekává. Jaké konkrétní změny nastanou, ale trenér neprozradil. „Zkoušíme ofenzivní sílu trochu rozložit do více pětek.“