Zklamaný Augusta: Nasazení na MS si představuju trochu jinak. Co Jiříček?

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Vstup do turnaje si určitě Patrik Augusta i celý realizační tým představoval jinak. Po první třetině ještě vše vypadalo ideálně. Po ní ale přišel na led úplně jiný český tým a zbytečnými fauly dovolil Slovákům utkání otočit na 6:2. „Začali jsme hrát trochu lehkovážně, předržovali jsme puky a mysleli si, že to půjde samo. Soupeř samozřejmě přidal. Přesilovkami se dostal na koně,“ hodnotil prohru reprezentační trenér.

Co se stalo po první třetině?

„To bych taky rád věděl. Přestali jsme hrát. Dostali jsme druhý gól, který nás trochu nahlodal. Za mě byla základem disciplína, kdy jsme prostě měli moc vyloučených. Kromě patnácti minut první třetiny se to hodnotí velice špatně. Ztráceli jsme kotouče ve středním pásmu, odevzdávali jsme je. Úplně jsme přestali hrát. Nevím z jakého důvodu, když jsme 1:0 vedli. Měli jsme obrovsky špatný nástup do druhé třetiny. První střídání jeli hnedka sami na bránu, z čehož plynul faul a soupeř vyrovnal. Nic se nedělo, byla ještě spousta času, ale pak se hra rozsypala. Věřím, že to byl dobrý budíček, protože utkání budou těžší a těžší. Potřebujeme začít víc pracovat, obout si pracovní boty. Bylo tam na můj vkus spoustu nedorazů. Nasazení na mistrovství světa si představuju trochu jinak.“

Kam se po první dvacetiminutovce vytratila rychlost?

„Začali jsme hrát trochu lehkovážně, předržovali jsme puky a mysleli si, že to půjde samo. Soupeř samozřejmě přidal. Přesilovkami se dostal na koně. Hra byla rozháraná, měli jsme vyloučení a spoustu hráčů se nedostalo do hry. To mohou být ty faktory.“

Jak lze zastavit nedisciplinovanost?

„Apelujeme na to od začátku přípravy. V ní jsme měli čtyři až pět faulů. Myslel jsem si, že číslo stáhneme dolů. Bohužel zápas nás odhalil hodně. Na tolik vyloučení nejde hrát. Samozřejmě hráči vše vědí, říkáme jim to, ale zase se to stalo.“

Co je potřeba s týmem udělat do utkání s Norskem?

„Teď si hráči vyslechli něco, co jsem měl na srdci, a musíme začít apelovat na to, abychom byli na zápas nachystaní. Nebude to nic jednoduchého. Každé utkání bude těžší a těžší. Hlavně chci, aby do toho šli hráči naplno. Byla spousta chvilek, kdy jsme byli lehkovážní, a to si nebudeme moct dovolit.“

Budete nějak trhat první formaci, které se duel úplně nevyvedl?

„Určitě o tom popřemýšlíme. Na druhou stranu je to první zápas a nechceme vyvolávat nějakou paniku. S trenéry se ale pobavíme a uvidíme, jak útoky poskládáme.“

Nezvažovali jste střídání gólmanů?

„Myslím, že brankář za to určitě nemohl, a spíš mě mrzí, že mu hráči nepomohli. Byla tam spousta brejkových situací, které ještě vyřešil.“

Jaký je stav Adama Jiříčka, který odstoupil kvůli poraněné noze?

„Přiznám se, že nevím. S doktorem jsem ještě nemluvil.“