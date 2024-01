Klíče k nečekanému postupu juniorů: zavřela se vrata a zmizel nešvar

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Reprezentace do dvaceti let poslala na mistrovství světa juniorů ve čtvrtfinále domů velkého favorita. Po gólu Jakuba Štancla jedenáct sekund před koncem vyřadila Kanadu výsledkem 3:2. Projděte si pět důvodů, které české mladíky do boje o medaile nasměrovaly.

Takový zápas si bude pamatovat do konce života. Český útočník vstřelil dvě branky. Jednu z nich si nemohl schovat na lepší moment. Jedenáct sekund před koncem totiž, i s pomocí teče Olivera Bonka, procpal puk za kanadského brankáře. Soupeři už nezbyl čas na odpověď. Nebyly to ale jenom branky, čím byl Štancl týmu prospěšný. Jeho bojovnost je v celém turnaji ukázková.

Bez rozdílového výkonu brankáře nemůžete myslet v turnajích na medailovou příčku. A to se potvrdilo i ve čtvrtfinále s Kanadou. Michael Hrabal předvedl nejlepší výkon z dosavadních pěti vystoupení. Zejména ve druhé třetině ho soupeř nenechal ani na sekundu vydechnout. Týmu dodával vysoký gólman klid a jistotu. Spoluhráči mu to pak vraceli velkou obětavostí při blokování střel.

Drtivý nástup

Čeští mladíci si nemohli představit lepší vstup do boje o semifinále. V první třetině vstřelili dvě branky a favorita do hry příliš nepouštěli. Na Kanadě bylo znát, že s takovým úvodem nepočítala. Dvoubrankové vedení tým posílilo v přesvědčení, že může uspět. I když pak soupeř zabral a dostal se zpátky do hry, stále neměl zápas pod kontrolou. Na to nejsou Kanaďané zvyklí.