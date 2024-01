Becher režíroval jízdu za bronzem: Nikdy na to nezapomenu! Věřili jsme

Kdy jste začali věřit, že obrat může vyjít?

„My jsme si věřili celý zápas. Ve třetí třetině jsme pak viděli, že Finové už jenom brání a nesnaží se jezdit do útoku. Toho jsme využili a dali rychlé góly.“

Bylo těžké při klíčovém gólu na 3:5 převzít kotouč a nedostat se do ofsajdu?

„Hodně jsem se bál, aby to nebyl ofsajd. Ale vyšlo to na milimetry, což mi potom říkal i rozhodčí. Jsem moc rád, že jsem to stihl vzít, a pak už jsem jen zakončil. Paráda, že to vyšlo.“

Vstřelil jste hattrick v utkání o bronz. Věříte tomu vůbec?

„Nikdy na tenhle večer nezapomenu. Dát hattrick v zápase o bronz a ještě vyhrát poslední utkání mé mládežnické reprezentační kariéry je neuvěřitelné. Jsem moc rád, že to takhle skončilo, a moc si toho vážíme.“

Je to, co jsme viděli na konci, obraz téhle generace?

„My jsme celý zápas věřili, že ho otočíme. Hráli jsme jako tým, celé utkání jsme se hecovali a podporovali.“

Cítili jste vůbec únavu?

„Unavení jsme byli, ale řekli jsme si, že je to poslední zápas na mistrovství. Další máme až za několik týdnů, takže jsme se vydali a dali do toho všechno.“

Co říkáte na tři góly v přesilovkách?

„Jirka Kulich má neskutečnou střelu. Matyáš Melovský mu to vždycky krásně nahrál a on už to jenom trefil. Je super, že jsme měli takového hráče, který dokáže proměnit. Navíc v tak důležitém utkání.“

A jak si užíváte bezprostřední oslavy?

„Je to něco neskutečného a nikdy na zápas nezapomenu. Jsem moc rád, že jsme zakončili turnaj takovýmhle stylem.“