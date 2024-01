Měli na to! Menšík byl u stříbra, následníky viděl z autobusu: Psali mi

Stříbrnou medaili z loňského šampionátu do 20 let má útočník Matouš Menšík (20) pověšenou na stěně v pokojíku pěkně na očích. Senzační obrat bývalých parťáků mu v duelu o bronz proti Finsku (8:5) sebral dech i slova. „V autobuse jsem cestou do Ostravy viděl prvních deset minut, kdy jsme dostali dva rychlé góly,“ popisoval útočník Olomouce po bitvě ve Vítkovicích (2:3p). „Kluci museli se hodně semknout! Měli zápas v nohách a takhle to otočit, je opravdu parádní. Jsem rád, že se znovu vezou medaile.“