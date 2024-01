Skaut Buffala Musil: Hrabala jsme moc kritizovali. Rozebírá český hokej

Za oceánem strávil 15 let jako hráč NHL, skoro čtvrt století zámořským klubům posílal tipy na hokejové junáky, má tam hromadu přátel. I proto moc dobře ví, jak silný zásah utrpěla Kanada po vyřazení ve čtvrtfinále MS od Čechů. „Ono je to probere, protože to nečekali. A začnou se sami sebe ptát, proč,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport.cz František Musil, podle nějž se v Kanadě zastavili i u výhry Pardubic při Spengler Cupu.

Jaký hlavní pocit jste si odnesl z mistrovství světa?

„Každý takhle zvládnutý turnaj mi dělá ohromnou radost. Vyřadit Kanadu v jakémkoli zápase play off je ohromný úspěch. Kdo se v hokeji pohybuje, tak ví, že porazit Ameriku a Kanadu znamená pootevření brány k nabytí respektu. To není jako porazit Švédy nebo Finy. Mám za kluky, za trenéry a celý náš hokej obrovskou radost. I když…“

I když?

„Na můj vkus jsme se až moc vrhli s kritikou na gólmana Hrabala.“

Táhl Česko na zádech přes Kanadu, za to si vysloužil obdiv. Ale měl i několik slabších momentů. To se stává a není důvod to neprobírat, ne?

„Jasně. Já vyrůstal s Dominikem Haškem za zády, a tak si vlastně nepamatuju, že bych někdy měl výhrady vůči výkonu brankáře. Hrabal nás dostal k medailím. I kdyby po Kanadě dostal deset gólů v každém dalším zápase, bez něj bychom byli doma o tři dny dřív. Ten kluk nás dostal tam, kam jsme všichni chtěli. On to zařídil. To samé se dělo v Naganu. Nebýt Dominika s Amerikou, žádný Staromák nebyl. Chytání je samostatný sport v hokeji. Ti kluci si umí načasovat výkon na klíčový moment. Hrabal to dokázal.“

Počítáte automaticky s kolísavostí výkonů u tak mladých hokejistů?