Kanada - Česko 3:2. Těsná prohra juniorů v generálce, kádr zůstává širší

„Utkání mělo obrovské tempo a náboj. Byl to skvělý test před mistrovstvím světa,“ řekl Augusta pro svazový web ceskyhokej.cz. „Chceme samozřejmě vyhrát každé utkání. Je dobře, že jsme si vyzkoušeli zápas proti jednomu z nejsilnějších týmů na turnaji.“

Do sestavy se zařadil i útočník Eduard Šalé, který působí na farmě Seattlu a k týmu se připojil v sobotu. Zařadil se do prvního útoku k Miroslavu Holinkovi a Matěji Maštalířskému.

Kanada otevřela skóre v čase 3:54, kdy našel Calum Ritchie bekhendovou zadovkou před brankou osamoceného Bradlyho Nadeaua, který zamířil k pravé tyči branky Michaela Hrabala. V 16. minutě odpověděl Petr, který se prosadil střelou z pozice mezi kruhy. V polovině utkání vrátil domácím vedení McKenna, jehož uvolnil zpoza branky Luca Pinelli a střelec večera nadvakrát překonal Hrabala. V 35. minutě byl stav opět nerozhodný. Gólman Carter George vyrazil střelu Vojtěcha Porta z pravého kruhu a Felcman jej překonal z dorážky bekhendem mezi betony.

V závěru rozhodl duel v hlavním dějišti MS v Canadian Tire Center před téměř 15.000 diváky McKenna, jenž tečoval tělem střelu Ethana Gauthiera od modré čáry a puk se ještě odrazil za Hrabala od Mattea Kočího.

„Vypadalo to, že z toho kluci byli hlavně na začátku trochu nervózní, protože nám odskakovaly puky od hokejek a soupeře jsme zbytečně dostávali do tlaku. Pak jsme tam měli lepší pasáže a málem jsme utkání dotáhli až do remízového stavu. Nakonec jsme ale v závěru udělali chybu a po nešťastném odrazu jsme dostali gól na 2:3. Z průběhu celého utkání to nakonec asi pro Kanadu bylo zasloužené vítězství,“ řekl Augusta.

Byl rád, že jeho tým nenabídl soupeři jedinou přesilovku. V utkání šli pykat jen ve 24. minutě za hrubost Petr a Gauthier. „Je určitě pozitivní, že jsme se vyvarovali zbytečných faulů. Na druhou stranu takový metr nastavili rozhodčí a vůbec nám nevadí, že se hrálo celou dobu pět na pět. To utkání mělo obrovské tempo a náboj. Byl to pro nás výborný test na mistrovství z hlediska nasazení, rychlosti i soubojů,“ konstatoval Augusta.

Kádr zůstává ještě pohromadě v širším složení s 27 hráči, z nichž se dva hráči v poli nevejdou na soupisku pro MS. „Sestava se nám už pomalu krystalizuje. Máme ale ještě pár bolístek a vzhledem k tomu, že ještě nemusíme soupisku uzavírat, se zúžením kádru budeme čekat,“ uvedl Augusta, který bude s týmem obhajovat bronz z Göteborgu.

Přípravný zápas hokejistů do 20 let v Ottawě:

Kanada - Česko 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky: 31. a 58. McKenna, 4. Nadeau - 16. Petr, 35. Felcman.