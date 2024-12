Pět útoků na zlato: MS dvacítek je na obzoru, co čekat od velikánů?

Cukroví, Vánoce, Silvestr a mistrovství světa juniorů. Obvyklá hokejová tradice je zpět, medailové karty jasně rozdané. Pokud do hry o cenné kovy na nadcházejícím podniku v Ottawě vstoupí jiný karbaník, půjde o velkou senzaci. Zámořské výběry chtějí potvrdit sílu na úzkém kluzišti, kde by měly být ještě dominantnější než vloni ve Švédsku. Jenže evropští nájezdníci mají jasný cíl: pozvednout vlajku na sledované akci co nejvýš. Deník Sport sestavil pořadí favoritů blížícího se šampionátu.

Kanada

Poslední umístění: 5.

Opakovat čtvrtfinálový výpadek s Českem? Pro domácí reprezentaci nemyslitelná záležitost. Očekává se těsný souboj zaoceánských gigantů, který by mohl vyvrcholit až ve finále. Zlatý střet by postrádal jasného favorita, přesto by Kanada mohla být o ždibec dál než USA. Do akce se chystají dost možná dvě nejbližší jedničky draftů NHL Porter Martone a Gavin McKenna, kteří jen v dosavadním průběhu sezony sečetli 114 bodů! Ničivá síla javorových listů budí respekt.

Jako kapitán povede tým další výtečný centr Brayden Yager, jehož má pod smlouvou Winnipeg, přestože jako první jeho jméno vyslovila organizace Penguins. Ke zlatu z Hlinka Gretzky Cupu i úspěchu ve WHL potřebuje přidat ještě jeden triumf. Je o čtyři měsíce starší než zbytek mančaftu, takže „C“ na dresu bylo jasnou záležitostí. „Těší mě to, máme spousty skvělých lídrů. Pracujeme na tom, abychom na domácí půdě urvali zlato,“ předeslal Yager jasný vzkaz.

Koho ještě sledovat: Oliver Bonk, obránce

Pamatujete? Na posledních „dvacítkách“ se právě od hole syna bývalého českého útočníka Radka Bonka odrazil puk do sítě ve čtvrtfinále proti Česku. Udělá vše, aby zahnal trpké vzpomínky.