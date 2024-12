Mladí Češi, kteří vyrazili za medailí: synové slavných i Šmídův klenot

Stříbro před dvěma lety, bronz loni. Česká hokejová dvacítka na mistrovství světa, které začíná už ve čtvrtek, zaútočí na třetí medaili v řadě. Po letech výsledkového trápení je to příjemná změna. Kdo je kdo v aktuální nominaci trenéra Patrika Augusty? Oporou v brance by měl být Michael Hrabal, v obraně by mohli zářit Adam Jiříček s Tomášem Galvasem a jasným lídrem v útoku má být Eduard Šalé. Projděte si, kdo vyrazí do boje za další juniorskou medailí.