Největší esa MS dvacítek: Šalé, nový Karlsson, příští jednička i jeden Slovák

Je to tady! Vánoční čas znamená také už tradičně start juniorského světového šampionátu. Čeští hokejisté touží po třetí medaili v řadě, jako jedna z největších hvězd turnaje je bude táhnout útočník Eduard Šalé. V Ottawě se nicméně představí i další hokejová esa budoucnosti. Kandidáti na jedničku draftu, nejproduktivnější obránce švédské ligy i slovenská stopa. Web iSport.cz přináší přehled hvězd, které stojí za to sledovat na MS do 20 let.