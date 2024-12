Žasne z něj Toronto, teď i Ottawa. Švýcaři pocítili Holinku: Neskutečné...

PŘÍMO Z OTTAWY | Klube se z něj zajímavý český objev. Přes Třinec se dostal do zámoří, kde v létě okamžitě zazářil na rozvojovém kempu Maple Leafs. V noci na pátek na mistrovství světa do 20 let pro změnu setnul dvěma body Švýcarsko při výhře 5:1. Řeč je o Miroslavu Holinkovi, devatenáctiletém ofenzivním talentu Toronta, který ze třetí brázdy národního týmu bude dělat paseku. „Odehrát zápas na MS bylo neskutečné. Odjakživa můj sen,“ těšilo zdatného centra.