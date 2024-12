První výhra Slovenska, má skalp Švýcarů. Senzace Lotyšska s Kanadou

Slováci na MS do 20 let vyzráli na Švýcary a slaví první výhru • Profimedia.cz

Ve skupině B poprvé po úvodní porážce se Švédskem 2:5 uspělo Slovensko, které zdolalo Švýcarsko 2:1. Týmu kouče Ivana Feneše získal náskok 74 sekund před koncem první třetiny Daniel Jenčko. V 34. minutě sice odpověděl Eric Schneller, ale v čase 56:42 rozhodl Ján Chovan.

Historická výhra Lotyšska

„Šílené. Nemůžu uvěřit, že jsme to dokázali. Jsem pořád v šoku,“ řekl Feldbergs. K výhře přispěl i obránce třinecké juniorky Viktors Kurbaka.

„V jednom zápase se v hokeji může stát cokoliv,“ řekl lotyšský trenér Artis Abols. „Zachytal nám brankář, tvrdě jsme pracovali a vyšly nám přesilovky. Našli jsme způsob, jak je zpomalit. Znamená to pro nás hodně. A zároveň nic, protože dva body samy o sobě nejsou nic. Potřebujeme další dva. Dnes se radujeme, ale zítra hrajeme s podobným soupeřem (USA), takže se musíme začít připravovat,“ uvedl Abols, který má nejmladší tým na šampionátu včetně čtyř šestnáctiletých hráčů.

Pro Lotyše to byl snový vstup do turnaje. Nejdříve drželi bezbrankový stav do času 23:28 a nezlomilo je, že inkasovali ve vlastní přesilovce. Při vyloučení Berklyho Cattona se dostal do úniku Jett Luchanko a bekhendovým blafákem překonal Feldbergse.

V 54. minutě už Lotyšům početní výhoda vyšla a Mateiko vyrovnal. Hned za 64 sekund si vzala Kanada vedení zpět, její přesilovku zužitkoval Calum Ritchie. V čase 57:31 při trestu Ethana Gauthiera překonal Jacka Ivankovice Peteris Bulans a vynutil nastavení. V rozstřelu se prosadil až na konci osmé série Mateiko a postaral se o senzaci před 17.490 diváky v Canadian Tire Centre.

Domácí reprezentace, která usiluje o 21. juniorský titul, nenavázala na čtvrteční úvodní výhru nad Finskem 4:0.

„Jsme z toho zničení,“ řekl kanadský obránce Tanner Molendyk. „Otevře nám to oči. Tohle prohrát nechceš,“ prohlásil.

Německo po porážce od USA podlehlo i Finům, tentokráte v poměru 1:3.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Ottawě:

Skupina B:

Švýcarsko - Slovensko 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 34. Schneller (Reber) - 19. Jenčko (Radivojevič, Dvorský), 57. Chovan. Rozhodčí: Brander, Vikman - Niittylä (všichni Fin.), Ankerstjerne (Dán.). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 3672.

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 2 2 0 0 0 13:3 6 2. Česko 1 1 0 0 0 5:1 3 3. Slovensko 2 1 0 0 1 4:6 3 4. Švýcarsko 2 0 0 0 2 2:7 0 5. Kazachstán 1 0 0 0 1 1:8 0

Skupina A:

Německo - Finsko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 28. Sager (Sumpf) - 18. Pieniniemi (Helenius, Kiviharju), 26. Alasiurua (Uronen, Nurmi), 59. Kiiskinen (Hynninen, Helenius). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Langin (Kan.) - Nyqvist (Švéd.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 11 956.

Kanada - Lotyšsko 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Luchanko, 55. C. Ritchie (Cowan, Beaudoin) - 54. Mateiko (Osmanis), 58. Bulans (Livšics, Osmanis), rozhodující sam. nájezd Mateiko. Rozhodčí: Stano (SR), Tscherrig (Švýc.) - Briganti, Davis (oba USA). Vyloučení: 8:5. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 17 490.