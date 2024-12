Bizarnost MS do 20 let: Jiná pravidla! Velké rozdíly v halách, zlobí odrazy

PŘÍMO Z OTTAWY | Hrají mistrovství světa ve stejném sportu, a přitom vlastně v dost odlišném. Zatímco skupina A na šampionátu juniorů sídlí v moderním Canadian Tire Centre, Češi i další členové druhé party se perou s hodně specifickým hrazením v menší TD Place. Kluziště má také výrazně zaoblenější rohy, než je obvyklé. Hráči musí počítat s klasickými tvrzenými skly, které spojují lišty. Od nich se puky specificky odráží. Jiná jsou dokonce pravidla. „Není to příjemné,“ přiznal zadák Adam Jiříček.

Každé nahození zavání potenciálním nebezpečím. Devítitisícová aréna TD Place hrozí svými specifiky. Trenéři ze skupiny B od přípravného období chystají svěřence, aby dávali pozor na všechny letící kotouče ještě víc, než bývá zvykem.

Česko si zatím stěžovat nemůže, neobvyklé podmínky juniorům v prvním zápase se Švýcary při výhře 5:1 častěji prospívaly, než škodily. „Rohy jsou tady specifické. Párkrát nám pomohly tím, že se puk zpomalil. U normálního mantinelu by projel až na beka na modrou čáru, z čehož by byla šance,“ popsal situaci v aréně asistent Ladislav Šmíd, který dohlíží na obránce.

Právě těm nastolené okolnosti komplikují život nejčastěji. Spolu s brankáři musí být obezřetní. „Jde spíš o to, že když soupeř nahodí, může se puk zvláštně odrazit. Proto chodím za branku trošku pomaleji, abych měl čas, ale zrovna v prvním zápase hrazení žádné problémy nedělalo. Ani mou hru nějak neovlivnilo,“ popisoval český gólman Michael Hrabal.

Jiná pravidla mezi skupinami

Kolega ze Slovenska Samuel Urban by nejspíš hovořil o odlišné zkušenosti. Aktivní Švédové mu prudkou zásilkou za branku několikrát připravili perné chvilky. V jednom případě z první třetiny junioři zpod Tater kulečníkový karambol hasili až mlýnem v brankovišti, byli centimetry od inkasovaného gólu.

Jedna výhoda pro „Béčko“ se však v rozdílu hostitelských budov přece jen najde. „Pro skupinu platí jiná pravidla při vyhození kotouče mimo hřiště,“ vysvětloval český kouč Patrik Augusta. „Měli jsme mítink se všemi trenéry. Říkali nám, že když trefíte kotouč nad plexisklo v místě, kde jsou televize, neznamená to dvouminutové vyloučení. V Canadian Tire Centre by přitom šel kotouč do čtyřicáté řady a vy na trestnou lavici,“ usmál se pětapadesátiletý stratég.

Důvodem je stavební řešení arény, v níž Češi nastupují. Ta hokejová se totiž doslova ukrývá v jedné z tribun obřího stadionu na americký fotbal. Aby se ochoz nepropadl až na kluziště, drží ho velké šikmé pilíře, což ovšem značí, že jedna část sedaček v TD Place je výrazně nižší než protější. Tím pádem nabízí mnohem omezenější možnost k vyhození puku mimo hřiště.