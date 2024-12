Lotyšská senzace! Trpaslík okradl Kanadu, gólman se stavěl na hlavu

PŘÍMO Z OTTAWY | První velké překvapení mistrovství světa do 20 let v Kanadě. Ve skupině A uspělo Lotyšsko nad domácím výběrem javorových listů poměrem 3:2 v nájezdech. Pobaltská země v utkání dvakrát doháněla ztrátu, nakonec ovšem dvoubodové vítězství urvala v nadstavbové části. Vynikající představení ukázal brankář Linards Feldbergs, který měl přes 50 zákroků. V nájezdech ho nepřekonal jediný z osmi zámořských exekutorů.

Pohádka podle lotyšského střihu. Tak se dá definovat šok, který domácím Kanaďanům připravil trpaslík, jemuž navzdory nečekanému skalpu stále hrozí boj o záchranu v elitní skupině. Velký outsider se opřel o fenomenální výkon gólmana Feldbergse, navíc dokázal skórovat v pravý čas.

Po gólu Caluma Ritchieho v 55. minutě se totiž Lotyši dočkali přesilové hry. Právě v ní srovnal na 2:2 Peteris Bulans. Kanaďané znervózněli, a třebaže si v prodloužení vypracovali několik zajímavých možností, nedokázali je využít. Jednu z největších měl syn bývalého českého útočníka Radka Bonka Oliver, ale vnik do brankoviště nedokázal vytěžit.

Zmatky zámořského giganta potvrdil zejména závěr prodloužení, kdy Kanaďané hráli se čtyřmi muži na ledě a šli do dalšího oslabení. Na trestnou lavici odeslali Gavina McKennu, než si trenéři uvědomili, že by se jim mohl hodit do nájezdů. Proto jej nahradili jiným hráčem. Bizarní obrázek.

Ani to ovšem v dovednostní soutěži nepomohlo. Dlouhou sérii hluchých nájezdů rozsekl až Eriks Matejko. A rozpoutal vlnu euforie i kanadského smutku. Domácí výběr bude potřebovat zabrat.