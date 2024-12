ZIMÁK přímo z Ottawy: Čihař není žádný Satan, Litvínov favoritem na titul?

Tři zápasy, 23 vstřelených gólů. Neobyčejně zábavná je zatím hokejová dvacítka na šampionátu v Ottawě, odkud se do podcastu Zimák živě připojil i zpravodaj iSport.cz Patrik Czepiec. Chybět v pondělním programu nemohl ani bývalý vynikající útočník Jaroslav Bednář se svými postřehy. Augustova dvacítka se řešila od A do Z a bylo co chválit. Kontroverzi a obavy nicméně vzbudil zákrok Vojtěcha Čihaře na Miroslava Šatana ml., který jsme v Zimáku rozpitvali také. Dostalo se na produktivní české útočníky, ale témat bylo víc. Debatovalo se nad těžkým zklamáním Pardubic na Spengler Cupu, podívali jsme se do extraligy na dietní Spartu, nyní prohrávající Mladou Boleslav a vyzdvihli obětavý Litvínov. A jaké jsou poslední přestupové spekulace?