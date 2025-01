Kat Štancl brousí sekeru: Kanada pod tlakem. Věříme si, chceme ji rozhodit

Vloni zažil stejně náročnou situaci, Česko z ní vytáhl svou dvougólovou show. Útočník juniorské reprezentace Jakub Štancl před rokem ve čtvrtfinále MS U20 umlčel Kanadu, vítěznou trefu si šalamounsky schoval do času 59:49. Vzpomínky z výhry nechává za sebou, i když tuší, že do rozpoložení obou mužstev přece jen promluví. „Motivace soupeři chybět nebude,“ uvědomuje si člen úderné druhé formace, ve které nastupuje s Vojtěchem Hradcem a Petrem Sikorou.

Co pro tým znamená střet s Kanaďany?

„Hráli jsme s nimi v přípravě, jdeme do zápasu s tím, že se jim můžeme vyrovnat. A můžeme je i porazit. Budeme si věřit.“

V čem vidíte klíče k úspěchu?

„Fyzická hra, dohrávání soubojů, dobré obranné pásmo. Blokování střel rozhodne. Podle toho, jak k soupeři budeme přistupovat, můžeme uspět. Určitě budeme mít sebevědomí.“

Stejně jako vloni, kdy jste soupeře ze zámoří poslal do kolen dvěma góly?

„Problesklo mi to hlavou, ale moc jsem nad tím zápasem nepřemýšlel. Je to nový turnaj, nový tým. Moc jsem se na loňskou zkušenost nesoustředil.“

Takže ani necítíte závazek opět přenést tým do bojů o medaile?

„Doufám, že se mi bude dařit, i když jsem teď dva zápasy neskóroval. Snažím se aspoň pomoct týmu jinak, ať je to blokování střel, dohrávání soubojů, bojovnost. Snad si góly nechávám na čtvrtfinále.“

Cítíte, že Kanada je aktuálně v náročné pozici?

„Přesně tak. Tlak na ně je od fanoušků ohromný, aspoň co čtu na sociálních sítích. Budeme se snažit je rozhodit, dostat se jim pod kůži. Motivace jim chybět nebude, budou na nás po loňsku natěšení, chtějí nás porazit. Očekávám dobrý zápas.“

Navíc před skvělou kulisou...

„Ta určitě bude. Musíme počítat s tím, že hala se postaví proti nám. Potřebujeme být silní. Pokud chcete vyhrát i poslední zápas na turnaji, musíte uspět proti všem.“

Zážitky vám může předat kapitán Eduard Šalé, který atmosféru zažil ve finále stříbrného mistrovství světa 2022. Berete si taky slovo v kabině?

„Eda je jeden z největších lídrů v týmu, určitě si k atmosféře řekne své. Osobně, když cítím, že potřebuju, něco si ke hře řeknu, ale snažím se být hlavně lídr na ledě a jít příkladem i mimo něj.“

Vnímáte, že Kanada není úplně ve svém živlu a ofenzivně se spíše trápí?

„Postřehli jsme to, na druhou stranu víme, jakou má Kanada kvalitu. Určitě ji nemůžeme vůbec podcenit. My se zase do vlastní nohy střílíme vyloučeními. S takhle kvalitními soupeři se tak jako proti Švédsku hrát nedá.“

Nepokazila vám první porážka na turnaji vítání nového roku?

„V rámci možností jsme si oslavu užili, měli jsme klasický přípitek ve dvanáct. Manažer i trenér měli proslov, takže klasika.“