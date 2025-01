Kanada pitvá krach proti Čechům: Nekázeň, přehmaty kouče a rozhodčí

Čeští junioři slaví postup do bojů o medaile přes Kanadu • profimedia.cz

Čeští junioři nadšeně zpívají státní hymnu po postupu do semifinále mistrovství světa • profimedia.cz

Obránce Jakub Dvořák a brankář Michael Hrabal oslavují postup české dvacítky do semifinále mistrovství světa • profimedia.cz

Kanada prožívá na juniorském mistrovství světa nejhorší období v novodobé historii. Podruhé za sebou neprošla sítem čtvrtfinále. Pokaždé ztroskotala na českých hokejistech, kteří ji opět popravili gólem v poslední minutě. „Celou dobu to bylo jeden krok vpřed, dva kroky vzad,“ shrnul komentátor TSN Gord Miller. „Zápas byl velmi symbolicky pro celý turnaj,“ pravil expert Mike Johnson.

Javorové listy dvakrát v řadě nechyběly v bojích o medaile 30 let, co se hraje systémem play off. „Štve nás to,“ procedil každý kanadský hráč, který po zdrcující porážce 3:4 mluvil s novináři.

Podle zámořských médií tým doplatil hlavně na nedostatek kázně. Trenér Dave Cameron i část komentátorů se opřeli do posuzování rozhodčích. Za sporné považovali i vyloučení obránce Andrewa Gibsona, které Kanadu v závěru stálo zápas.

„Ve třetí třetině za stavu 1:3 začala předvádět chytrý, tvrdý, jednoduchý hokej. Tým vypadal, že konečně funguje, možná poprvé od úvodního zápasu s Finskem. Ve třetí části dominoval, jenže pak přišlo vyloučení. Co jsem viděl, (Gibson) nevystrčil koleno, hitoval do horní části těla. Podle mezinárodních standardů se za tohle vylučuje. Puk skončil v brance, Češi výhody využili. Můžeme řešit, jestli se mělo pískat nebo ne, zbytek je historie,“ rozebíral krach pro TSN Bob McKenzie.

V celém turnaji měla Kanada 34 menších trestů, posbírala celkem 113 trestných minut. Nejvíc ze všech. Hlavní kouč Dave Cameron přiznal, že jeho svěřenci byli ve čtvrtfinále nervózní. A postěžoval si na rozhodčí, s jejichž metrem se Češi prý vyrovnali líp. „Nikdy nevidíte věci tak, jak je vidí oni. Kdykoli vám udělí trest, nemáte pravomoc je posuzovat. K tomu jen řeknu, že na Gavina McKennu byly dva neodpískané fauly vysokou holí.“

V závěrečných deseti minutách prošlo kanadské oslabení dvěma testy. Nejprve si Cameron vzal výzvu po neuznaném zásahu Mathieua Cataforda, který vjel do gólmana Hrabala. Vycházel z přesvědčení, že hráč byl do brankoviště strčen, ale po přezkumu rozhodčí potvrdili, že gól neplatí a javorové listy dostaly trest za zdržování hry. Po vyloučení Gibsona rozhodl Adam Jecho.

Málokdy se stane, aby kanadský trenér vyvolal tolik jedu jako Cameron. „Rozhodnutí, která se svým štábem učinil, byla často nepochopitelná. Třeba, proč Oliver Bonk v přesilovce hrál na hrotu, přestože na této pozici nenastupuje ani v klubu,“ napsal Ryan Kennedy na webu The Hockey News.

Scott Wheeler z The Athletic připomněl, že kanadský tým během turnaje netrénoval. „‚ZRUŠENO‘ stálo v rozpisu tréninků 28. prosince a 1. ledna a znovu před dopoledním rozbruslením před čtvrtfinálovým zápasem s Českem. Během pobytu v Ottawě měli jen dvě ranní rozbruslení v plné sestavě, mezi prohrou s USA na Silvestra a klíčovým duelem s Čechy vůbec nešli na led. Potom nebyli připraveni. Češi skórovali po 43 vteřinách ze první střely a znovu 2,4 sekundy před koncem první třetiny, což je neomluvitelné,“ zdůraznil.

Přišlo toho moc málo a moc pozdě

Kanada nedávala moc gólů, přesilovky byly nesourodé i kvůli tomu, že dva z nejlepších střelců OHL a zároveň parťáci z juniorské ligy Porter Martine a Carson Rehkopf nenastoupili nikdy spolu, protože pokaždé jeden z nich seděl. Jeff O´Neill z TSN vyčetl kouči, že měl dřív proházet útoky.

„McKenna přešel do prvního útoku ke Cowanovi a Ritchiemu. Nemám ponětí, proč se tak nestalo už po prohře s Lotyšskem nebo po první třetině čtvrtfinále. Když jste viděli tu chemii, měli puk na hokejkách, v útočném pásmu si vytvářeli tlak a vířili vzduch. Řekli jste si, že Kanada je zpátky a může hrát o zlaté medaile. Přišlo toho moc málo a moc pozdě,“ povídal.

Anketa Jak se umístí čeští hokejisté na MS do 20 let? Zlato Stříbro Bronz 4. místo

„Zápas byl stejný jako celý turnaj. Kdykoli se mohli zvednout, něco je zastavilo. Chyba, inkasovaný gól nebo trest. Hráči si musejí připadat prázdní. Turnaj se nevyvíjel dobře, nehráli dobře, nebyli disciplinovaní,“ vypíchl Mike Johnson.

Disciplína, příprava a složení týmu je věcí trenérů. „Zvenčí se zdálo, že špatný začátek Kanady proti Čechům byl výsledkem nejistoty. Skvělí mladí hráči dělali chyby, které jako by pramenily z nedostatku sebedůvěry. Ale sami se na nic nevymlouvali,“ poznamenal Wheeler.

Česko se stalo pro Kanadu novou nemesis. Z posledních pěti duelů na dvacítkách tři vyhrálo, jednou ve skupině a dvakrát po sobě ve čtvrtfinále. Padlo v semifinále 2022 a o rok později 2:3 v prodloužení bitvy o zlato.

„Hockey Canada musí provést nepříjemnou pitvu. Zpackali výběrové řízení? Dali klukům, které vzali, tu nejlepší pozici, aby byli úspěšní? Nakonec, váš výsledek je váš výsledek a Kanada se druhý rok po sobě nepřiblížila k medaili. Dospělí se musí kriticky podívat, jakou roli v tomto debaklu sehráli,“ napsal Ryan Kennedy pro The Hockey News.