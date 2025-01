Vlasák o dvacítce: Extraliga dokáže dát hráči víc. Opora nejspíš odejde

Video se připravuje ... Bronzový šampionát v Ottawě nenechal chladného nikoho z hokejové komunity, tedy ani Tomáše Vlasáka. Trojnásobný mistr světa měl o důvod víc snímat všemi vjemy počínání semknuté party kapitána Šalého. V útoku o sobě dal vědět Vojtěch Hradec, v 19 letech stálice dvacítky a mladý klenot boleslavských Bruslařů. Gratulace na straně jedné, na druhé povzdech, že se talentovaný centr po sezoně patrně vydá dobývat NHL. Protože na to má. „Mám strach, že ho tu další sezonu neudržíme, zvlášť po takovém turnaji,“ obává se v podcastu ZIMÁK ŽIVĚ sportovní manažer BK. O čem se Tomáš Vlasák také rozpovídal?

Vlastní neúspěch nekousali férově o bučení ottawského publika na útočníka Petra Sikoru po tvrdém faulu na něj „Jasný faul… Kanada těžce kouše každou prohru. Když už to je takový hokejový národ, a rozhodně je, měli by mít taky čistou hlavu a uznat, že se o faul jednalo. Nebylo to nic proti nim, že rozhodčí zápas s námi nezvládli a tak dále. Bylo vidět, že jsou frustrovaní, vlastní neúspěch nekousali férově a vyústilo to v tohle. Ukázalo se, že nejsou kultivované publikum a že těžce přijímají prohru, pokud jsou vnímáni jako velcí favorité. Nešlo o ovlivněný zápas ani na jednu stranu, objevily se jen chybičky, jaké děláme my všichni. To k tomu patří. Ale ne do takové míry, aby se podle Kanaďanů měli rozhodčí omlouvat. To vůbec ne.“

Mám strach, že ho tu neudržíme o výkonech boleslavského Vojtěcha Hradce, centrovi útoku s křídly Sikorou a Štanclem „Čekáme na něj, protože nám v sestavě chybí. Vojta ušel velký kus cesty. Je to nesmírně pracovitý kluk, nic pro něj není problém, pro každého trenéra je radost s ním pracovat. Plní pokyny, ví, co má sám dělat, chce se zlepšovat. To je pro trenéra balzám. Po každém tréninku zůstává na ledě a s Martinem Slánským dělají různé věci jako je bruslení, technika hole, střelba, orientace v předbrankovém prostoru. Je strašně důležité, že chce jít sám dopředu. Na něm vidíte, jaký kus cesty může hráč za půl roku nebo za rok ujít. Mám strach, že ho tu další sezonu neudržíme, zvlášť po takovém turnaji. V lednu by měl dorazit hlavní skaut Utahu a chceme se ho zeptat, zda by byla možnost, aby ještě sezonu zůstal s velkou rolí. Možná ještě větší, než má nyní. Anebo zda ho budou chtít podepsat a stáhnout, nejspíš na farmu Utahu. Vidím to tak, že na 80 procent odejde.“

Extraliga dokáže dát hráči víc o stále početných odchodech mladých hráčů do Skandinávie nebo do zámoří „Neexistuje univerzální názor na odchody našich hráčů do ciziny, je to hodně individuální. Za sebe můžu říci, že když hráč dostane adekvátní šanci v extralize a má roli na mužstvu, je to pro něj víc než hrát juniorský hokej, dokáže to dotyčného kluka posunout výš. Naše nejvyšší soutěž má dnes už i ve světě lepší jméno než třeba před deseti roky, prokazatelně šla nahoru.“

Obrovský kus práce, klobouk dolů o velmi silných realizačních týmech v různých kategoriích reprezentace „Je to velký bonus. Jak u dospělého nároďáku, tak u dvacítky jsou kluci, kteří hokej hráli, třeba Židla nebo Šmíďák, kteří s beky odvádějí obrovský kus práce. Dostali do nich potřebné věci, které dnes moderní obránce potřebuje. Albi Reichel i Aušus jdou rovněž s dobou, vědí přesně, co vyžaduje špičkový juniorský hokej. Funguje to perfektně, odrazem toho jsou tři juniorské medaile na dvacítkách a titul mistrů světa áčka. Udělal se obrovský kus práce, klobouk dolů.“

Už jsme zase konkurenceschopní o moderní hře a obrovskému pokroku oproti minulosti „Tři medaile za sebou? Nechci říkat, že jsme zpátky v top špičce, ale pro mě je ohromně pozitivní zjištění, že jsme konkurenceschopní. Beci jsou výborní na kotouči, z obranného pásma jdou rychle puky ven, obránci jsou schopni podpořit útok. V minulosti jsme na ledě stáli, jednou nám vyšlo semifinále, jenže pak jsme dostali osm a devět gólů, zatímco teď mám velkou radost, že umíme hrát jak se Švédy, tak s Kanadou i Amerikou. Ano, jsou pasáže, kdy nás Kanada zatlačí, což je logické, když prohrává 1:3. Jde o to mít v sobě bojovného ducha a pár tahounů, co jsou schopni zápas otočit a ukázat ostatním, jak se mají přidat. Výsledkem pak je, že jsme schopni hrát vyrovnaný moderní hokej s nejlepšími.“

Rozhodnutí trenérů bylo správné o absenci obránce elitní švédské SHL Dominika Badinky „Trenéři chtějí vidět hráče po celý rok, jak pracují a to i v těžkých chvílích. Včetně léta, kdy podstupují testy. Ač se to nezdá, jde o střípky, kdy trenéři poznají, jak se ten který kluk chová v zátěži, jak snáší, pokud se mu daří. A když se nedaří, jak je prospěšný pro mužstvo. S trenéry souhlasím, Badinka nebyl na akcích a pokud se nepletu, tak při jedné reprezentační akci nastoupil ve Švédsku za ligové mužstvo. Trenérům dávám za pravdu, rozhodnutí bylo na jejich straně a ukázalo se, že bylo správné.“

Určitě o něj bude velký zájem o čím dál silnější pozici Patrika Augusty v rámci českého hokeje „Je vidět, že Patrik je velmi dobrý trenér a úspěchy za ním jsou, to samé herní projev. Určitě o něj bude zájem a záleží jen na něm, zda si řekne, že má chuť zůstat u dvacítky, anebo se znovu vrátí do role každodenního trenéra. Nabídky určitě bude mít. Pokud se rozhodne pro klub, na svazu budou muset hledat dalšího vhodného trenéra pro juniorský nároďák. Je fakt, že kvalitních trenérů nemáme hafo. Pár dalších schopných, co jsou zatím v ústraní, však určitě máme a jde jen o to poskytnout jim příležitost, dát jim šanci a z jejich strany následně dokázat, že pracovat na vysoké úrovni umí. Napadá mě třeba jméno Kuby Volka, který dělá léta mládež ve Švýcarsku. Je do toho zapálený, hodně toho ví, předpoklady určitě má. Vede to tam velmi dobře, proto tam tak dlouho je.“