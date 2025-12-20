Předplatné

Další ztráta pro dvacítku. Z nominace pro MS kvůli zranění ruky vypadl Jecho

Adam Jecho se stal hrdinou české dvacítky
Adam Jecho se stal hrdinou české dvacítkyZdroj: profimedia.cz
Český útočník Adam Jecho (vpravo) oslavuje vítězný gól ve čtvrtfinále s Kanadou
Česká střídačka oslavuje rozhodující gól ve čtvrtfinále s Kanadou s jeho autorem Adamem Jechou
Čeští hokejisté oslavují vítěznou trefu Adama Jecha
Reprezentant Adam Jecho
Adam Jecho prošel draftem NHL, ve třetím kole si ho vybralo St. Louis
Adam Jecho prošel draftem NHL, ve třetím kole si ho vybralo St. Louis
Český útočník Adam Jecho oslavuje gól na mistrovství světa hráčů do 18 let
ČTK, iSport.cz
Z nominace české hokejové dvacítky vypadl před mistrovstvím světa útočník Adam Jecho. Bronzový medailista z minulého šampionátu přijde o turnaj v Minneapolisu kvůli zranění ruky. Ve výběru ho nahradil Danny Chludil z Komety Brno, uvedl web Českého hokeje.

„Hledali jsme typologicky podobného hráče do třetí nebo čtvrté pětky. Jsme rádi, že Danny Chludil už se připojil k týmu a trénoval s námi,“ řekl trenér Patrik Augusta.

Jecho, který nastupuje v zámořské juniorské lize WHL za Edmonton Oil Kings, na předchozím mistrovství světa rozhodl svým gólem o postupu do semifinále přes Kanadu po vítězství 4:3. Na turnaji v Ottawě v sedmi utkáních nasbíral dvě branky a pět asistencí.

Čeští junioři vstoupí do šampionátu příští týden v sobotu ve 2:30 SEČ proti Kanadě.

