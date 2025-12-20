Další ztráta pro dvacítku. Z nominace pro MS kvůli zranění ruky vypadl Jecho
Z nominace české hokejové dvacítky vypadl před mistrovstvím světa útočník Adam Jecho. Bronzový medailista z minulého šampionátu přijde o turnaj v Minneapolisu kvůli zranění ruky. Ve výběru ho nahradil Danny Chludil z Komety Brno, uvedl web Českého hokeje.
„Hledali jsme typologicky podobného hráče do třetí nebo čtvrté pětky. Jsme rádi, že Danny Chludil už se připojil k týmu a trénoval s námi,“ řekl trenér Patrik Augusta.
Jecho, který nastupuje v zámořské juniorské lize WHL za Edmonton Oil Kings, na předchozím mistrovství světa rozhodl svým gólem o postupu do semifinále přes Kanadu po vítězství 4:3. Na turnaji v Ottawě v sedmi utkáních nasbíral dvě branky a pět asistencí.
Čeští junioři vstoupí do šampionátu příští týden v sobotu ve 2:30 SEČ proti Kanadě.