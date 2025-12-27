ONLINE: Česko - Dánsko. Junioři chtějí na MS první výhru a body, chytá Mařík
Čeští hokejisté do 20 let vstupují do druhého klání na světovém šampionátu v Minnesotě. Po porážce s Kanadou v poměru 5:7 se svěřenci Patrika Augusty chystají na duel proti Dánům, proti kterým si na MS mohou připsat první výhru a body do tabulky. Do brány se staví Matyáš Mařík. Dokáží Češi navázat na dobrý výkon z prvního střetnutí? Zápas startuje ve 2:30 SEČ a vy jej můžete sledovat ONLINE na webu iSport. Program MS do 20 let ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|7:5
|3
|3
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|5:7
|0
|5
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0