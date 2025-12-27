Předplatné

ONLINE: Česko - Dánsko. Junioři chtějí na MS první výhru a body, chytá Mařík

Český útočník Václav Nestrašil před zápasem s Kanadou
Český útočník Václav Nestrašil před zápasem s KanadouZdroj: iihf.com
Český útočník Václav Nestrašil v šanci před kanadským brankářem
Kapitán české dvacítky Petr Sikora v duelu s Kanadou
Čeští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Kanadě
Český kapitán Petr Sikora v další velké šanci před kanadským brankářem
Václav Nestrašil se řítí sám na kanadského gólmana
Kanadští hokejisté operují u českého brankáře Michala Oršuláka
Český gólman Michal Oršulák čelí další nebezpečné šanci Kanady
13
Čeští hokejisté do 20 let vstupují do druhého klání na světovém šampionátu v Minnesotě. Po porážce s Kanadou v poměru 5:7 se svěřenci Patrika Augusty chystají na duel proti Dánům, proti kterým si na MS mohou připsat první výhru a body do tabulky. Do brány se staví Matyáš Mařík. Dokáží Češi navázat na dobrý výkon z prvního střetnutí? Zápas startuje ve 2:30 SEČ a vy jej můžete sledovat ONLINE na webu iSport. Program MS do 20 let ZDE >>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko110006:23
2Kanada110007:53
3Lotyšsko000000:00
4Česko100015:70
5Dánsko100012:60

