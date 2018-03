Nečas či Kaut na MS? Jandač chce dát mládí šanci: Můžou přijet i hráči z AHL

Dvě tradiční tváře se do Dánska nepodívají! Jakuba Nakládala i Lukáše Radila nepustí zranění • Michal Beránek / Sport

Tomáše Zohornu nepustí do Dánska vážné zdravotní problémy • Profimedia.cz

Jan Košťálek v dresu národního týmu hrál. Když jeho Manitoby skončí brzy v play off AHL, může přijet • Jaroslav Legner / Sport

Šanci v národním týmu by měl dostat Martin Nečas. Ve hře je ovšem také návrat do NHL • Sanny Muharem

Filip Zadina válí za Halifax v QMJHL! Kdyby favorit nečekaně vypadl, mohl by posílit národní tým • Sanny Muharem

Celkem 14 hokejistů do pole a dva gólmani se hlásili na prvním srazu českého týmu před MS v Dánsku. Na něm by mohla startovat také řada mladíků, kteří dostanou od trenéra Josefa Jandače šanci. V nominaci jsou například Martin Kaut či Adam Musil z AHL a další mohou přibývat. „Určitá jednání vedeme. Je šance, že někteří hráči z farmy ještě přijedou,“ připustil český trenér, který sleduje i Martina Nečase a Filipa Zadinu, hrajícího zámořskou QMJHL. Český tým navíc vyhlíží hráče z KHL i NHL, ale už teď musí řešit několik vážných zranění zkušených borců.

V první nominaci je řada mladých hráčů. Chcete jim dát spíše zkušenosti, nebo mohou zabojovat o mistrovství světa už teď?

„Jsou to hráči, kteří mají šanci se ukázat a nabrat zkušenosti. Třeba se jim otevře cesta dál. Už v kabině jsem říkal, že mistrovství světa je trochu jiné než Světový pohár nebo olympiáda, kde je nominace daná. Příprava na mistrovství je poměrně dlouhá a už plno kluků šlo do přípravy s minimální šancí a nakonec mistrovství světa uhráli. Je to jenom na nich, ale někdo má šanci samozřejmě větší, někdo zase menší.“

Jakub Galvas, Martin Kaut a David Tomášek hrají extraligu, zatímco Adam Musil působí v zámoří. Proč dostali šanci zrovna oni?

„Galvas je jeden z mála mladých beků, kteří nastupovali pravidelně. Hokej má teprve před sebou, ale proč mu nedat šanci, ať si ozkouší mezinárodní hokej. Co se týče Kauta, ten měl dobré dvacítky a myslím si, že zahrál dobře i v play off. Tomášek už nějaké zkušenosti má, ale pořád patří k mladším hráčům. U Adama Musila jsme se domluvili se San Antoniem i St. Louis, kteří nemají jisté play off, takže nám ho uvolnili dřív, abychom se na něj mohli podívat.“

Můžou přibýt i další hráči z AHL?

„Určitá jednání vedeme, ale nic konkrétního není. Za prvé jsou výstupní prohlídky, za druhé jsou některé týmy na hraně play off. Farma končí až o týden později než NHL, takže je šance, že někteří hráči z farmy ještě přijedou.“

V zámořské juniorce hraje také Filip Zadina, zatímco v extralize čeká semifinále play off Martina Nečase. Počítáte i s nimi?

„Máme je oba v hledáčku. U Zadiny vůbec nevíme a u Nečase záleží, kdy skončí play off. Potom bychom ho zařadili a dostane prostor, ale jen pokud se ještě nevrátí do NHL. Čím dále Carolina dojde, tím víc by ho možná nevzali. U nich je ale menší problém, že nemají generálního manažera a je tam trošku bezvládí. Když jsme se s nimi zkontaktovali, aby nám řekli, jestli ho budou brát, nebo s ním budeme moci počítat, tak jsme odpověď nedostali.“

Už proběhl také první kontakt s hráči z NHL?

„V kontaktu s nimi jsme. Někteří hráči jsou vyloženě mimo play off, takže uvidíme, až přijdou zdravotní prohlídky a případně jednání o smlouvách. Někteří hráči jsou s týmy na hraně, takže budeme čekat, jak se situace vyvine. My jsme si práci hodně rozdělili, Jirka Fischer nám dělá skauting, kontaktování hráčů a přímé schůzky s nimi.“

Čtyři borce z KHL nepustí zranění, Kolář je nejistý

Na prvním srazu se vám hlásilo čtrnáct hráčů do pole. Kdy se připojí ostatní?

„Robert Kousal, Michal Řepík a David Tomášek se připojí ve středu. V úterý dorazí Martin Kaut a Michal Birner se připojí 1. dubna. U Romana Červenky to ještě dolaďujeme, protože má z play off nějaké problémy, takže se připojí nějak podobně.“

Půjdete s tímto kádrem do přátelských zápasů proti Švýcarsku, nebo čekáte na vývoj série mezi Hradcem Králové a Libercem?

„My v té sérii ještě nějaké hráče máme. Čekali jsme na nedělní utkání a čekáme i na to dnešní. Pochopitelně těm klukům potřebujeme dát odpočinek i podle toho, jak na tom budou. Klukům, o které máme zájem, volám a zjišťuju, jestli jsou v takovém stavu, aby mohli absolvovat přípravu.“

V KHL skončila sezona několika zkušeným hráčům a jedním z nich je také obránce Jan Kolář. Proč v nominaci chybí?

„Honza Kolář má poměrně závažné zdravotní problémy. Jsme domluveni, že budeme ještě během prvních 14 dnů v kontaktu, protože na Honzu bychom čekali dlouho. On ty problémy měl už během sezony i na olympiádě a řeší je s Pavlem Kolářem, protože má problém někde v oblasti břicha. To zranění je poměrně nepříjemné a ta léčba zabere rychle, nebo na mistrovství nepojede.“

A další hráči, kteří už mají po sezoně?

„Tomáš Zohorna má zdravotní problémy s kotníkem a jeho účast na mistrovství není možná. Zhruba před týdnem jsme se dozvěděli, že Lukáš Radil má poměrně závažný zdravotní problém, který mu vůbec nedovolí hrát a bude to na delší dobu. Kuba Nakládal jde také na operaci a Tomáš Kundrátek má problémy s ramenem. Řešili jsme to s doktory, ale na 95 procent nebude.“

V nominaci by neměli chybět ani útočník Jan Kovář z Magnitogorsku a brankář Pavel Francouz, který stále hraje play off. Už jste s nimi mluvili?

„S Honzou Kovářem si budeme volat dneska. Pavlu Francouzovi necháme prostor na odpočinek, ale určitě o něj zájem máme. Ještě hrají sedmý zápas a musí se soustředit na svůj výkon. Když bude končit, určitě ho oslovíme, ale nezapojí se hned.“

Čeká vás deset přátelských zápasů včetně dvou turnajů Euro Hockey Tour. Bude i z tohoto důvodu držet reprezentační kádr širší?

„Přípravu máme poměrně náročnou, protože deset přípravných zápasů je velká porce. Potom nás čeká mistrovství, kde hrajeme tři dvojzápasy. Budeme určitě chtít mít širší výběr hráčů a pro turnaj Euro Hockey Tour je dokonce povolené mít 30 hráčů na soupisce. Neříkám, že jich budeme mít všech třicet. Bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet situace v NHL a kolik hráčů nám nakonec ve finále dorazí. Budeme operativně reagovat na to, jak budou jednotliví hráči v soutěžních zápasech vypadat, ale určitě nebudeme těm hráčům, kteří pojedou na mistrovství, dávat všech deset zápasů. Chceme, aby tam měli trošku energii.“

Odchodem Milana Hniličky se uvolnil post generálního manažera reprezentace. Jak ho nahradíte?

„Jako asistent manažera bude dál pokračovat Honza Černý a místo Milana Hniličky, pokud to výkonný výbor schválí, by se připojil Jirka Fischer.“

České hokejisty čeká před MS celkem deset přípravných zápasů Český tým bude trénovat v Tipsport Aréně do čtvrtka. Od neděle se pak přesune do Příbrami, kde sehraje ve středu 4. dubna a o den později duely Euro Hockey Challenge proti Švýcarsku. V dalším týdnu se Češi vrátí k přípravě do Prahy a pak se přesunou do Francie k dalším dvěma duelům EHCh (13. dubna v Amiens a o den později v Cergy). Následně se uskuteční Carlson Hockey Games v Pardubicích a generálkou před MS budou Švédské hry v Södertälje a Stockholmu (26.-29. dubna). Šampionát v Dánsku se uskuteční od 4. do 20. května. Český tým do něj vstoupí 5. května duelem se Slovenskem, ve skupině A narazí také na Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Bělorusko, Francii a Rakousko.

Nominace českého týmu na start přípravy před MS

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Dominik Furch (Omsk/KHL).

Obránci: Marek Hrbas, Lukáš Klok (oba Vítkovice), Jakub Galvas (Olomouc), Tomáš Pavelka (Sparta Praha), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL),

Útočníci: Martin Kaut, David Tomášek (oba Pardubice), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg-Gottéron/Švýc.), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (oba Nižněkamsk/KHL), Jakub Orsava (Mladá Boleslav), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Roman Horák (Podolsk/KHL), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Adam Musil (San Antonio/AHL), Matěj Stránský (Čerepovec/KHL).