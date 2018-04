Hvězdy z NHL pro MS v hokeji: Kane i McDavid, kometa či norský hobit

O olympiádu přišli, na světový šampionát by tak mohli mít větší chuť. O kom je řeč? O hvězdách NHL. Hráči z nejslavnější soutěže světa se kvůli nedohodě mezi Mezinárodní hokejovou federací, olympijským výborem a NHL nemohli v únoru představit pod pěti kruhy v Pchjongčchangu. Do Dánska mají v květnu dveře otevřené - tedy ti, kteří se se svým týmem neprobojují do play off. Kdo by se na MS v hokeji 2018 v Kodani a Herningu mohl představit? Téměř potvrzený je už start nejproduktivnějšího hráče ligy Connora McDavida. Zabojovat o zlato by mohly i další hvězdy jako Patrick Kane, Carey Price či Erik Karlsson.

Connor McDavid (Edmonton) - Kanada

„Myslím si, že pojede,“ prohlásil nedávno na adresu Connora McDavida jeho spoluhráč z Edmontonu Oscar Klefbom. Myslel tím samozřejmě květnové mistrovství světa, na kterém se aktuálně nejproduktivnější hráč NHL představil už v roce 2016. Po minulé úspěšné sezoně, kdy si Oilers zahráli po dlouhé době play off, přišel letos opět sešup. V 21 letech si McDavid určitě rád prodlouží sezonu, v Dánsku by měl být největší hvězdou.

Patrick Kane (Chicago) - USA

Chicago se po deseti letech nepředstaví v play off a jeho hráči tak mají jedinečnou možnost reprezentovat na mistrovství světa. Patrick Kane se už jednoho zúčastnil, v roce 2008 nasbíral v pouhých 19 letech slušných 10 bodů (3+7), s USA však vypadl už ve čtvrtfinále. Na šampionát měl jet i loni, nakonec se pár dní před turnajem rozmyslel. U Blackhawks jsou i další hráči, které jsme dlouho na MS neviděli jako Jonathan Toews nebo Duncan Keith (oba Kanada).

Carey Price (Montreal) - Kanada

Cestu do Dánska má otevřenou rovněž hvězdný gólman Carey Price z Montrealu. I jeho Montreal se po téměř celou sezonu krčí mimo play off. Kanadský brankář v aktuální sezoně nemá moc dobrá čísla, na šampionátu by však s největší pravděpodobností patřil k největším hvězdám. Na seniorském mistrovství světa ještě nikdy nestartoval, doma má ale už zlaté medaile z olympijských her, Světového poháru či juniorského mistrovství světa.

Mats Zuccarello (New York Rangers) - Norsko

Zpackanou základní část by mohl mít chuť napravit i norský hobit. Mats Zuccarello se snaží reprezentovat pravidelně. Rangers však v posledních letech váleli a jen 171 cm vysoký (nebo jestli chcete nízký) nechával své norské spoluhráče ve štychu. Letos by tomu mohlo být jinak. Rangers se do play off nepodívají poprvé od jara 2010. Turnaj se navíc uskuteční v sousedním Dánsku, kde by Zuccarello mohl rozšířit bilanci čtyř účastí na MS.

Malinký šikula Mats Zuccarello je nejlepším norským hokejistou v historii • Foto Profimedia.cz

Erik Karlsson (Ottawa) - Švédsko

Těžko říct, zda jeden z nejlepších obránců bude mít na reprezentování vůbec pomyšlení. V polovině března se mu totiž stala osobní tragédie, když přišel o nenarozeného synka. Nicméně Ottawa po loňském překvapivém útoku na finále Stanley Cupu letos patří do úplného suterénu NHL a její hráči budou pro světový šampionát k dispozici. Švédové určitě znovu postaví silný tým, který bude obhajovat zlato z loňského turnaje v Kolíně nad Rýnem. Necháme se překvapit, zda i s Karlssonem, který se na MS představil v letech 2010 a 2012.

Matthew Barzal (New York Islanders) - Kanada

Kometa letošní sezony a jasný favorit na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Matthew Barzal se během jednoho roku v NHL stal jednou z hvězd, udržel si průměr jednoho kanadského bodu na zápas. Ty by mohl sbírat i za Kanadu na mistrovství světa. Zámořská velmoc v posledních letech sází právě na mladé hráče, kteří si rádi prodlouží sezonu. Barzal zatím reprezentoval jen v juniorských kategoriích, navíc nemá ve sbírce zlatou medaili. Motivaci by tak mohl mít pořádnou.

Jamie Benn (Dallas) - Kanada

Dallas před aktuálním ročníkem výrazně posílil – přišel brankář Bishop, útok doplnili Radulov s Hanzalem. Úspěch? V žádném případě. Nebo alespoň ne v první sezoně. Doslova hvězdný tým se totiž nepodívá ani do play off. Především za to může bídná forma v závěru základní části. Zda si hvězdy jako Benn, Seguin, Radulov či Klingberg prodlouží sezonu na turnaji v Dánsku, jde jen těžko určit. Kapitán Benn by ale mohl, Kanadu na MS reprezentoval jen v roce 2012, kdy s týmem vypadl už ve čtvrtfinále.

Kanadský útočník Jamie Benn naposledy reprezentoval na olympiádě v Soči v roce 2014 • Foto Profimedia.cz

Rasmus Ristolainen (Buffalo) - Finsko

Na první pohled nepatří mezi největší hvězdy NHL. I v tomto seznamu byste Rasmuse Ristolainena postavili zřejmě někam na chvost. Vězte ale, že tento stále mladý finský obránce (23 let) je už pět let stavebním kamenem defenzivy Buffala Sabres. V posledních sezonách sbírá okolo půl bodu na zápas. Na seniorském mistrovství světa ještě nikdy nereprezentoval, doma má však zlato z juniorského šampionátu z roku 2014 a zúčastnil se také Světového poháru před dvěma lety.

Clayton Keller (Arizona) - USA

Toto zázračné dítě uhranulo už na loňském světovém šampionátu, kde v osmi zápasech nasázel hned pět branek včetně hattricku proti Dánsku. Ačkoliv se s Arizonou po celou sezonu držel na samém chvostu celé ligy, sám si ve své první kompletní sezoně v NHL nevedl vůbec špatně. Patřil mezi nejlepší nováčky, byl nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem Coyotes. Jeho entuziasmus by mohl dovést Američany až k medaili.

Sebastian Aho (Carolina) - Finsko

Tak mladý a už tolik reprezentačních zkušeností. Sebastian Aho je v pouhých 20 letech na mezinárodním poli už značně otrkaný. Má za sebou poslední dva světové šampionáty, kde patřil mezi tahouny Finska. Zahrál si i na Světovém poháru v roce 2016, ve stejném roce získal zlato na juniorském mistrovství světa. V NHL hrál letos po boku dalšího mladého Fina Teuva Teräväinena. Pokud by spojili síly i pro turnaj v Dánsku, máme se na co těšit.