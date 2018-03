Jandač hledá lídra pro MS. Národnímu týmu se nabízí rozjetý kapitán Rolinek!

Stejný rébus řešil trenér Josef Jandač i před olympiádou. Kdo bude lídrem a kapitánem národního týmu? Vybral Martina Erata. Ten se osvědčil, ale po Hrách svou reprezentační kariéru uzavřel. Před mistrovstvím světa se tak na roli šéfa kabiny opět vypisuje konkurz. „Úloha je to nesmírně důležitá. Pokud chcete myslet vysoko, bez správného lídra to nejde,“ tvrdí bývalý kouč reprezentace Vladimír Vůjtek. Podle něj se správným tahounem musí hokejista narodit. Proč by takovým hráčem na blížícím se šampionátu mohl být zkušený Tomáš Rolinek, mistr světa, který v sezoně táhl obrozené Pardubice?