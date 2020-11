Hrachovina: COVID? Předehra něčeho drtivějšího. Probral i finskou cestu

Strhnul se kolem něj neobvyklý poprask. Dominik Hrachovina (26) se před týdnem na reprezentační akci obořil na novináře , že mu nepokládají rychle otázky, po dotazu na koronavirovou problematiku si znovu rýpnul do médií. Přítomní byli v šoku. „To mě mrzí. Ale za názorem ke covidu si stojím. Jen jsem ho mohl vyjádřit lépe,“ říká s odstupem brankář Tappary Tampere. Pro iSport Premium probral své názory, vysvětlil, proč nenosí roušku, či popsal aktuální situaci ve Finsku. Zároveň se zamyslel i nad svých brzkým odchodem do Skandinávie a prozradil, jak to vidí dnes.

Vadí mu, když je tlačen k opravám svého vlastního úsudku. Tak, aby zapadl mezi většinu. To Dominik Hrachovina odmítá a nikdy neudělá. Vyplývá to i z rozhovoru pro Sport, v němž uznal, že před novináři v Helsinkách vystupoval eufemisticky řečeno poněkud nemotorně.

„Všechno to nejspíš vyplynulo z mé určité averze na všechny zprávy o koronaviru, z toho, jak se to v médiích podává,“ vysvětluje trapas, po němž bylo vedení národního týmu vyzváno, aby gólmana poslalo domů.

Prožíváte detailně události posledního týdne, anebo jste abnormálně splachovací typ?

„Nechávám to plynout. To hlavní se dělo v Helsinkách a tam jsem se věcmi, které se kolem mě strhly, nerozptyloval. Soustředil jsem se na zápasy nároďáku a až po víkendu se do té názorové smršti na sítích trochu položil. Nad něčím jsem se pozastavil, jindy jsem se musel pousmát. Popravdě, už tomu nedávám velkou váhu. Život jde dál.“

Má to jediný důvod, abyste měl klid na hokej?

„Ano, proto jsem celý ten humbuk od sebe na Karjale úplně odblokoval.“

Což se podle výkonu a čistého konta proti Finsku povedlo, souhlasíte?

„Snažil jsem se. Byl to můj první zápas za nároďák, cítil jsem tlak na svoji osobu, ale pracoval jsem na tom, abych to v hlavě neměl. V Helsinkách jsme jako tým žili v bublině, navíc jsem si vytvořil svoji soukromou a řešil jen hokej, tedy nejkrásnější věc na světě. Šel jsem si zápas maximálně užít, nechat tam všechno.“

Oficiálně jste se za svůj výstup před novináři omluvil, nakolik to bylo upřímně míněné?

„Záleží, jak se to vezme. Doteď mě mrzí, jakou formou jsem na otázky o covidu odpovídal. Mrzí mě i ten vulgarismus. A do třetice mě mrzí, že jsem přidělal starosti realizačnímu týmu, který se tomu musel začít věnovat. Vadí mi, co jsem tím způsobil.“

Čili za názorem, že COVID-19 je divadlo vymyšlené nebo přifouknuté médii, si stojíte?

„Za tím názorem si stojím. Jen jsem ho mohl vyjádřit lépe. To je pravda.“

V online debatě s novináři jste vypustil vulgární slovo vůči nim, chápu kolegy, že byli v šoku. Proč se to stalo?

„Všechno to nejspíš vyplynulo z mé určité averze na všechny zprávy o koronaviru, z toho, jak se to v médiích podává. Měl jsem se zachovat jinak, jednoznačně souhlasím. V tu chvíli jsem byl reprezentant a měl se chovat jinak, nechal jsem se unést. Jestli se to posléze zveličilo, nebo ne, to je věc názoru každého. Rozumím tomu lynčování, za toho čouda si můžu sám. Ale ten klíčový názor na pojímání koronaviru v médiích a i společností nezměním nikdy.“

Za oponou se dějí věci...

Bývalý kapitán reprezentace Tomáš Rolinek se zmínil, že byste neměl reprezentovat. Vaše reakce?

„Nečetl jsem to, ale neberu mu to. Má na to svůj názor a i pravdu v tom, že jsem to neřekl dobře. Jestliže tvrdí, že mě měli vyhodit z Karjaly a stojí si za tím, v pořádku. Můj pohled může být zase jiný, osobně si nemyslím, že by se to mělo hnát do takových extrémů, ale jsem dalek toho mu něco vyčítat. Pro český hokej, pro reprezentaci Tomáš Rolinek udělal strašně moc, nic špatného proti němu nemám.“

Kouč Filip Pešán vám ve skutečnosti vyčinil, anebo se prezentovala omluva jen naoko?

„To by mělo zůstat mezi námi. Řekli jsme si k tomu oba svoje,