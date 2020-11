Vítěz MasterChefa Staša: Byl hokejový SUPERtalent, předčil i Voráčka

Odmala byl střelec. Ač začal hrát hokej až ve třetí třídě, rychle své vrstevníky přeskočil. Hrával se staršími kluky. Ještě v žákovském věku si šikovného chlapce ze Zlína všimli i trenéři národního týmu do 16 let. Romana Stašu pozvali na turnaj. „V klubu mi říkali, ať si to užiju, že je to pravděpodobně naposledy. V nároďáku chtěli vidět schopnosti útočníka, který hraje za dorost. Sraz se mi vydařil, dal jsem ve třech zápasech čtyři branky,“ vzpomíná Staša.

Dnes 32letý osobní trenér mladých hokejistů, kterého však český národ poznal až nyní jako vítěze show MasterChef. U diváků byl oblíbencem. Sympaťákem s nakažlivým smíchem, který se prezentoval opravdovostí a během soutěže o nejlepšího amatérského kuchaře se ohromně zdokonalil.

Tehdy coby teenager dal za šestnáctku víc gólů než Jakub Voráček , Michal Řepík nebo Vladimír Růžička mladší. Proč se nakonec jeho kariéra ubírala jiným směrem? „Dlouhý příběh, v patnácti jsem byl ale vyhořelý,“ říká zpětně. Svůj životní příběh odvyprávěl detailně v projektu Bez Frází.

Titul MasterChef Česko 2020 vybojoval Roman Staša! Porazil Pavlínu!

„Když se na mě zeptáte ve Zlíně někoho, kdo mě zažil jako teenagera, bude si mě pamatovat jako nesnesitelného magora. Nikdo mě tam dneska nemá rád a já se vůbec nedivím. Už je pro mě nepodstatné znovu navazovat zpřetrhané vztahy, nepotřebuju se nikomu omlouvat za to, jaký jsem byl. Nemusím vysvětlovat, že jsem to tak prostě cítil a moje namistrovanost mi pomáhala udržet se na linii kluků z nároďáku,“ popisuje.

A pokračuje. „Zaráží mě ale jedna věc. Lidi, kteří mě ve Zlíně zažili hrát, tvrdí, že jsem byl největší talent tamního hokeje vůbec. Jak je teda, sakra, možné, že se mnou nikdo nic nedělal a nesnažil se se mnou pracovat? Proč jsem se svým nadáním nikdy nehrál ani první ligu?“ ptá se odchovanec Zlína, který poslední tři roky v juniorské kategorii strávil v Kometě.

V poslední sezoně nastřílel 28 gólů, byl nejproduktivnějším hráčem Brna. Mezi ligovými střelci juniorské nejvyšší soutěže mu patřilo deváté místo. Dal víc branek než Jan Kovář, Robin Hanzl, Erik Hrňa nebo tehdejší mladíček Ondřej Palát.

Ve Zlíně si nesedl s trenérem Zdeňkem Čechem. Krize mezi nimi vyvrcholila v další sezoně, když se Staša vrátil ze srazu reprezentační osmnáctky. „Přijel jsem a on mě dal rovnou do páté lajny. Mládežnický reprezentant, neustále posouvaný dopředu, a začal jsem mezi klukama svého ročníku tím, že jsem sedm zápasů v řadě seděl. Trenér nepřišel s tím, že ho seru a že jestli se nebudu snažit, posadí mě. Ne. Prostě Staša, pátá!“

Odešel do Komety na hostování, pozdější přestup ale zhatilo jako mnoho hokejových kariér tabulkové odstupné, které u mladého reprezentanta činilo skoro dva miliony korun.

Ve druhé lize oblékl nakrátko dres Vsetína, Přerova a v roce 2009 také Jindřichova Hradce. Pak v 21 letech s hokejem skončil. „Odpískal jsem to a začal pracovat u táty v dřevařské firmě.“

Přitom když mu bylo čtrnáct, stála o něj akademie San Jose Sharks. „Chtěli mě tak moc, že dokonce nabízeli vyřízení zelené karty a ubytování u rodiny, kde bych mohl zůstat celý rok. Volal jsem mamce a přesvědčoval ji, že chci zůstat. Zatrhla to. Ještě jsem neměl ani základku. Naši si dodnes myslí, že to byla obrovská chyba. Že proto nehraju NHL. Já jsem s tím ale srovnaný, naopak si myslím, že to tak mělo být,“ vrací se.

V úterý večer se na obrazovkách v předtočeném vysílání radoval z výhry v kulinářské show. „Vždycky jsem chtěl takovou věc zažít v hokeji. Už jako malej jsem si představoval, že zopakuju Nagano, že bude slavnej sportovní komentátor křičet nezapomenutelný hlášky jako: Staša střílí vítězný gól a otevíráme zlatou bránu! Pak se hodně věcí změnilo a velkej hokejovej úspěch nepřišel. Ale nevzdal jsem to a namířil si to ve svým životě jinam. Až mě nakonec souhra náhod (a odvaha po pěti pivech) dovedla k tomu zkusit soutěž MasterChef,“ napsal Staša na svůj Instagram po odvysílání úterní poslední epizody.