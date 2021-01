Faselova nálož: Bělorusko o MS může přijít, turnaj bez diváků ale nikdo nechce

Pořád se může stát, že Mezinárodní hokejová federace kvůli napjaté politické situaci v Bělorusku sebere Minsku pořadatelství světového šampionátu. Vyzývá ji k tomu tamní opozice, k bojkotu začali na šéfa IIHF Reného Fasela tlačit i němečtí europoslanci. Lotyšsko odmítá turnaj s Běloruskem organizovat. Jenže okruh náhradních řešení se zároveň zmenšuje. Rusko kvůli trestu za doping nic organizovat nesmí, Česko si hostitelství bez diváků nedovede představit. Do konce ledna prý bude jasno. Možné je všechno. I to, že mistrovství světa zase nebude.

René Fasel je jako pyrotechnik, který má přestřihnout dráty u časované nálože. Hodiny tikají, čas ubývá. Chystá se na cestu do Běloruska. Po ní se koncem ledna sejde Rada IIHF, aby vynesla ortel nad turnajem, který má proběhnout od 21. května do 6. června v Minsku a Rize. Buď potvrdí stávající konstelaci, nebo zvolí jinou variantu.

Obyvatelé centrální části Minsku požádali prezidenta IIHF v otevřeném dopise o přeložení mistrovství světa jinam. „Žijeme v těsné blízkosti Minsk Areny a od voleb tady každý večer pokojné občany zatýkají maskované jednotky ozbrojenců,“ stojí v něm. Dopis běloruského spisovatele Saši Filipenka adresovaný rovněž Faselovi vzali němečtí europoslanci jako příležitost žádat přeložení šampionátu.

„Prohlášení prezidenta Mezinárodní hokejové federace jsou skandální. Pokud by René Fasel trval na tom, aby se turnaj konal v Bělorusku, ztratil by on i světová organizace, kterou vede, veškerou morální integritu. Státní teror brutálního diktátora Lukašenka nesmí být odměněn pořádáním významné mezinárodní akce. Jestliže se nejvyšší představitel ledního hokeje Fasel drží svého postoje, je třeba se ho zeptat, zda je pro tuto pozici stále tou pravou osobou,“ prohlásila poslankyně Margarete Bauseová.

Až na tyto výstřely však žádná soustředěná slovní palba nepropukla. Na druhou stranu, Lotyšsko už dřív dalo jasně najevo, že odmítá organizovat mistrovství světa společně s Běloruskem. Trest pro Rusko za systematický doping byl snížen na dva roky, ovšem zákaz organizování velkých akcí v této zemí stále platí. Spekulovalo se o jiných destinacích.

„Věřil bych, že to bez problémů dokážeme zorganizovat a vydělat na tom peníze, když budeme mít plnou halu. Jenže vstupenky se prodávat nebudou a 98 procent příjmů pro pořadatele dělá právě ticketing,“ uvedl už v listopadu v rozhovoru pro Sport Petr Bříza, člen Rady IIHF a šéf organizačního výboru mistrovství světa 2015 v Praze.

„Žádné oficiální rozhodnutí o změně pořadatele zatím nepadlo a upřímně řečeno – nejsem zastáncem toho, abychom letošní mistrovství světa případně pořádali,“ reagoval v tomto týdnu Tomáš Král, šéf Českého hokeje.

Žádná oficiální jednání neprobíhají, čeká se, co bude. Poslední šampionát v Česku trhal divácké rekordy, tentokrát by se však musel konat bez fanoušků nebo by směli přijít v omezeném počtu. Bez atraktivních kompenzací od IIHF by tudíž pořadatelství bylo nemyslitelné. A ani náhrady stačit nemusí. Stát se pořadatelem takové akce v covidové době se nevyplatí.

„Šampionáty, které hostíme, jsou charakteristické rekordními návštěvami a skvělou atmosférou, což koronavirová a protiepidemická opatření neumožňují. S tím souvisejí i ekonomické dopady a některé organizační problémy v rámci takzvané bubliny,“ připomněl Král.

Organizace šampionátu by tedy stála možná ještě víc, ale bez vidiny odpovídající návratnosti vynaložených peněz. Tím, že IIHF až na pár výjimek zrušila celý svůj program, by organizátorům případně mohla náklady pokrýt. Jenže stále by jim to nepřinášelo víceméně žádný zisk, protože peníze za vysílací práva a reklamy plynou marketingovému partnerovi mezinárodní federace. Už z toho důvodu se nikdo další nehrne do toho, aby zaplatil zhruba 15 milionů eur (asi 390 milionů korun) a sám z toho neměl nic.

V případě, že by mezinárodní federace pořadatelství Minsku odebrala, může hrozit, že se Bělorusko začne domáhat kompenzací za náklady vynaložené na přípravu. Z toho vyplývá další otázka, zda změnu bude vůbec možné provést a co by z toho plynulo za důsledky. Odmítnutí účasti některou ze zemí zase může vést k jejímu vyloučení z elitní skupiny a pádu do nižší divize.

Může se taky stát, že Lotyšsko nebo Bělorusko turnaj zruší samy kvůli koronaviru, jako to v minulém roce provedli Švýcaři. V tom případě by se jednalo o rozhodnutí z vyšší moci a IIHF má turnaj pojištěný. Každopádně ohledně mistrovství světa 2021 pořád zůstává příliš mnoho neznámých odpovědí, stejně jako dosud nevyřčených otázek.

3 možné varianty MS 2021

1. Šampionát se uskuteční v Bělorusku a Lotyšsku, jak bylo plánováno.

2. Po změně pořadatelství se turnaje zhostí jiná země a náklady kompenzuje IIHF.

3. Mistrovství světa bude zrušeno z rozhodnutí vyšší moci.

Složení skupin

A (Minsk)

Rusko

Švédsko

ČESKO

Švýcarsko

Slovensko

Dánsko

Bělorusko

Velká Británie

B (Riga)

Kanada

Finsko

USA

Německo

Lotyšsko

Norsko

Itálie

Kazachstán