Padne další MS? Lukašenkův režim dráždí, kritika z Česka i Švédska

Politická situace v Bělorusku je pořád hodně napjatá. Prezident Alexandr Lukašenko získal mandát pro své šesté volební období. Hlasovat pro něj mělo 80 % voličů. Problém je, že opozice napadla výsledek jako zfalšovaný. Lidé se vydali protestovat do ulic a Lukašenkův režim takové akce násilně potlačuje. Prezident využívá jako propagandu i hokej, klub KHL v Minsku, plus národní tým.

Lukašenkova země by měla pořádat mistrovství světa společně s Lotyšskem, kterému se do toho už ale moc nechce. Lotyšský premiér argumentuje, že se situace v Bělorusku od společné kandidatury dramaticky změnila. Tím pádem si nedovede představit spolupořadatelství obou zemí.

Málokdo se dovede k situaci v Bělorusku postavit přímo. Za vším je i strach o další ušlé zisky, mluví se o tom, že mezinárodní hokejová federace třeba ani neuvažuje, že by kvůli politice zemi pořadatelství odebrala. Pokud se Minsk nezmění na válečnou zónu, pro IIHF je to jasná volba. Konec diskuze.

Problém s pořadatelstvím MS v Minsku má ale třeba Finsko. Poměrně jasný názor pak formuloval i trenér švédského národního týmu Johan Garpenlöv. „Pokud vás zajímá můj osobní pohled, tak si myslím, že bychom v Bělorusku hrát neměli. Ale jsem placený zaměstnanec švédského svazu, takže poletím tam, kam budeme muset. Nedokážu ovlivnit, kde turnaj proběhne či neproběhne,“ řekl.

Ve stejném duchu mluvil pro deník Sport i prezident Českého hokeje Tomáš Král. Nešlo o stanovisko svazu, jen o jeho pohled. Ale dokonale zapadá do scénáře, který nastínil Garpenlöv. „Čekají nás problémy. Máme historické zkušenosti s jinými akcemi, jako jsou třeba olympiády. Pokud se řekne, že se mistrovství odehraje, ještě to neznamená, že tam všechny země přijedou.“ Hodně podle něj záleží, jak se bude dál situace vyvíjet: „Další věc je, že nevíme, jak to tam bude vypadat. Jestli se bude střílet na ulicích, vážně nevím, jestli bych do Běloruska posílal hráče. Asi ne.“

6 Před tolika lety se konalo MS v Bělorusku naposledy. V zemi tehdy neprobíhaly žádné nepokoje, ale mluvilo se o stovkách tajných policistů v ulicích.

Trenér Filip Pešán se k tématu na nominační tiskové konferenci na Karjala Cup nevyjádřil. Zastoupil ho generální sekretář svazu Martin Urban, který jakoby suploval oficiální linii IIHF. Ta říká, že pokud se všechno v Bělorusku uklidní, což může znamenat i tvrdé potlačení protestů, půjde o fantastický šampionát. Mezinárodní hokejová federace se snaží tvářit, že na hokej nemá politika žádný vliv. „Hokej může těm procesům v zemi jenom pomoci. I my jsme tady měli MS v roce 1985,“ prohlásil Urban.

Pokud nakonec na šampionát v Minsku a v Rize dojde, bude to hodně zvláštní turnaj. „Nevidím reálně, že by sem přijeli hráči z NHL nebo AHL,“ pronesl generální manažer reprezentace Petr Nedvěd. Soutěže v zámoří by totiž měly startovat v lednu (NHL) a v únoru (AHL), v plánu je odehrát všech 82 kol a play off. Tím pádem by do startu mistrovství světa neměl ještě nikdo po sezoně.