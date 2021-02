MS v Rize je nejbezpečnější řešení. Týmy budou pohromadě, říká Bříza

Tak už je jasno. Letošní hokejové mistrovství světa se bude hrát pouze v Lotyšsku. Rozhodla o tom Rada IIHF, dala přednost konání turnaje na jednom místě. Šampionát proběhne od 21. května do 6. června. „V Rize můžou být všechny týmy pohromadě, vyhnou se přeletům a cestování. Je to nejbezpečnější a z hlediska nákladů nejefektivnější řešení,“ řekl Sportu po úterním jednání councilu jeho člen Petr Bříza.

O organizaci se měly původně podělit Minsk a Riga. IIHF však měla vážné pochybnosti, zda bude v Bělorusku dostatečně zajištěna bezpečnost účastníků turnaje. Proti pořadatelství této země ostře vystoupili evropští politici a největší sponzoři světového hokeje. Před dvěma týdny byl šampionát Minsku odebrán. O převzetí jeho běloruské části se kromě Lotyšska ucházela rovněž Bratislava a dánský Herning.

„Jednalo se o třech lokalitách, mluvili jsme se všemi uchazeči. Exekutiva IIHF a organizační výbory odvedly v krátkém čase neskutečné množství práce, aby připravily kompletní podklady. Delegace IIHF vedená generálním sekretářem Horstem Lichtnerem strávila dva dny v Lotyšsku. Pořadatelství jsme posuzovali podle jasných kritérií. Prvním byla technická možnost uspořádat mistrovství světa pro osm, ale hlavně pro všech šestnáct týmů,“ upřesnil Bříza.

Lotyšové měli v tomhle před Slovenskem a Dánskem náskok. Variantu s pořádáním obou skupin měli připravenou. Sami odmítli turnaj pořádat s Běloruskem, rostl odpor, aby šampionát vzhledem k situaci v zemi v Minsku proběhl. Jen však nebylo hned zřejmé, zda se původně běloruská část mistrovství světa přesune. A jakmile se vyjasnila tahle otázka, tak jestli to bude právě do Rigy.

„Pak už to velmi rychle aktivovali. Naše obavy směřovaly hlavně k zajištění kvality ledu a zázemí odpovídajícího takové akci. Ale za současných technologií se to dá zvládnout. Naproti tomu na Slovensku byla k dispozici pouze jedna hala, všechny zápasy by se musely hrát v ní a mistrovství světa by bylo nutné o několik dní prodloužit,“ líčil český člen Rady IIHF.

V kterých halách se MS odehraje?

Hlavním centrem letošního turnaje bude stejně jako už v roce 2006 více než desetitisícová Arena Riga. Přilehlé Olympijské sportovní centrum se upraví na hokejovou halu pro 6000 diváků. V ní sehraje zápasy skupiny rovněž český tým, proběhnou v ní i dvě čtvrtfinále. Oba objekty se nacházejí zhruba 150 metrů od sebe, takže by tam bylo možné v případě potřeby zajistit život v uzavřené bublině. Zimní stadion Daugava, ležící přibližně deset minut od hlavní arény, by pak měl sloužit jako tréninková hala se dvěma ledovými plochami.

Lotyšské řešení bylo nejkomplexnější. O této možnosti diskutovali organizátoři z Rigy s IIHF delší dobu. Během několika dní dotáhli přípravy provizorní haly a už vyhlásili tendr na její výstavbu. Hotová by měla být do konce března.

Další zásadní věcí byl rozpočet. IIHF se podařilo dosáhnout podpory lotyšské vlády. Do hry však vstoupila taky nová skutečnost, a sice že mezinárodní federace platí veškeré náklady organizátorů ve vztahu k pandemii a taky přesunům.

COVID byl třetím a nejzásadnějším tématem po vyřešení prvních dvou kritérií. Vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně mezinárodních cestovních omezení se Rada snažila udržet týmy po celou dobu na jednom místě. Takže preferovala variantu pořadatelství v jedné zemi, aby se dalo vytvořit co nejbezpečnějšího prostředí pro hráče a turnaj jako takový. Podle tiskové zprávy na oficiálním webu IIHF bude všech 16 zúčastněných týmů ubytováno v jednom hotelu.

Bude MS s diváky?

„Je to nejbezpečnější a z hlediska nákladů nejefektivnější řešení. Podle rozpisu se po čtvrtfinále skupiny kříží, postupující týmy by musely cestovat, takže v tom byla varianta jedné destinace ve výhodě,“ připustil Bříza. „V Rize jsme dokázali najít odpovědi na všechny otázky, které ležely na stole, jako technická infrastruktura, náklady, jejich snížení a covidová omezení. Je jednodušší pořádat turnaj v jedné zemi nejen kvůli přeletům a taky příjezdům, nýbrž celému prostředí turnaje a zároveň smluvním a právním vztahům, které jako mezinárodní federace máme.“

Pořád svítá naděje, že nákaza odezní, situace se uklidní, navíc část evropské populace bude očkovaná. I když se zatím počítá se šampionátem bez diváků, ovšem pokud bude situace dodatečně bezpečná, stále existuje možnost, že by lotyšské vládní a zdravotnické autority byly schopny povolit zaplnění stadionů do určité kapacity.

„Mistrovství světa by to jen pomohlo. Ale je to předčasné, nikdo neví, co bude za tři týdny, natož 21. května. Všechno bude předmětem jednání v dalších týdnech, totéž se týká příprav šampionátu do osmnácti let v USA a mistrovství světa žen v Kanadě,“ dodal Petr Bříza.