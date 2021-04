Reprezentaci doplní další pětice z KHL. V přípravě bude 28 hráčů

Čeští hokejisté již trénují v Mälmo před startem Švédských her • twitter.com/@narodnitym

Zkušený útočník Michal Birner se vrátil do hokejové reprezentace po téměř třech letech • facebook.com/@narodnitym

Filip Pešán pozval do kempu před mistrovstvím světa dalších pět hráčů z KHL • ČTK / Jan Beneš/Český hokej

Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán pozval do týmu, který začal přípravu na mistrovství světa v Lotyšsku, dalších pět hráčů z Kontinentální ligy. Na začátku příštího týdne se mu mají hlásit obránci Dominik Mašín s Michalem Jordánem a útočníci Lukáš Radil, Robin Hanzl a Hynek Zohorna.

Mužstvo prozatím nikdo neopustí. „Nerad bych kluky zval jen na dva dny,“ řekl ve čtvrtek v on-line rozhovoru novinářům Pešán. „Všichni ten kemp odpracovali velmi dobře. Rozšíříme tým na celkem osmadvacet lidí, budeme mít tedy tři gólmany a pět pětek,“ dodal.

Jordán s Mašínem a Zohornou vypadli s Chabarovskem už po základní části KHL. Dua Hanzl, Radil ze Spartaku Moskva se vyřazovací boje týkaly pouze jednu sérii, v níž jejich tým podlehl CSKA 0:4 na zápasy.

Hráče nyní čeká volno, sejít se mají znovu v pondělí. „Měli bychom jít podle původních plánů už v to Velikonoční pondělí na led, ale ještě se s ostatními trenéry pobavíme o tom, zda kluky ještě to pondělí neuvolníme, že bychom měli v pondělí jen sraz a šli zase na led až v úterý,“ nastínil Pešán.

S dosavadním průběhem kempu je třiačtyřicetiletý kouč spokojený. „Tyhle kempy mají dva cíle. Jednak poznat mladé hráče, které můžeme v budoucnu v národním týmu přivítat, a vidět, jak pracují. A pak také zapracovat postupně ty kluky, kteří mají velkou šanci jet na mistrovství světa,“ uvedl Pešán.

„Obě tyto věci se povedly, kluci to odmakali, přestože to pro některé z nich bylo náročné, když nebyli několik týdnů na ledě. Zatím se proto nechci bavit o kvalitě, ale jak jsem řekl i hráčům, teď nekoukám na to, zda někomu přeskočil puk hokejku. Chci vidět, jak se hráči chovají. I proto chci vidět všechny i příští týden, až budou v o něco lepší formě,“ řekl Pešán.