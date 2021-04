Kemp před MS: mladíky doplnilo pět posil z KHL, Zohorna se ptal manželky

Filip Pešán pozval do kempu před mistrovstvím světa dalších pět hráčů z KHL • ČTK / Jan Beneš/Český hokej

Oproti minulému týdnu rozšířili tým na další tréninky v pražské Tipsport Aréně obránci Dominik Mašín s Michalem Jordánem a útočníkem Hynkem Zohornou z Chabarovsku a další útočníci Lukáš Radil s Robinem Hanzlem ze Spartaku Moskva.

Už od prvního srazu od minulého úterý byli s mužstvem z KHL také brankář Roman Will z Čeljabinsku, zadáci Vojtěch Mozík s Andrejem Šustrem z Kunlunu a David Sklenička z Jokeritu Helsinky.

Hynek Zohorna se připojil již nyní i přesto, že se mu před necelými dvěma týdny narodil syn Dominik. „Váhání žádné velké nebylo, zda přijmout tu pozvánku, i když jsem o tom dost přemýšlel. Když se manželka vrátila z nemocnice domů, ještě jsem se jí pak na to znovu ptal, ale říkala, že to zvládne,“ řekl Zohorna v on-line rozhovoru s novináři.

„A zvládá to báječně, takže jsem mohl jet na sraz nároďáku. Tím spíš, že teď to jsou jen ty tři dny kempu. Člověk odjede v pondělí odpoledne a vrátí se ve čtvrtek dopoledne. Jsem rád, že to šlo takhle zvládnout,“ dodal Zohorna, který se vrátil domů z Chabarovsku už před měsícem.

Minulý týden se národní tým v Praze připravoval od úterka do čtvrtka, tentokrát má přípravu o den delší. Po pondělním podvečerním tréninku půjde v úterý i ve středu na led dvakrát a ve čtvrtek se rozloučí po ranní přípravě. V Praze pak bude pokračovat v přípravném kempu i příští týden.

První zápasový test čeká český výběr ve čtvrtek 22. dubna proti Rakousku ve Vídni. Celkem sehraje reprezentace před MS devět utkání - v Euro Hockey Challenge vedle dvou zápasů s Rakušany nastoupí dvakrát také proti Německu a Slovensku a v Euro Hockey Tour jednou proti Švédsku, Finsku a Rusku. Šampionát v Rize se uskuteční od 21. května do 6. června.

Nominace českých hokejistů na druhý týden přípravy v Praze před MS v Lotyšsku:

Brankáři:

Dominik Frodl (Plzeň; 0 startů),

Milan Klouček (Pardubice; 0),

Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 6),

obránci:

Michal Jordán (77 zápasů/5 branek),

Dominik Mašín (oba Chabarovsk/KHL; 3/0),

Vojtěch Mozík (45/4),

Andrej Šustr (oba Kunlun/KHL; 14/1),

Vojtěch Budík (Plzeň; 0/0),

Daniel Gazda (Zlín; 4/1),

Radim Šalda (Hradec Králové; 0/0),

Jan Ščotka (Litvínov, 0/0),

Libor Zábranský (Karlovy Vary; 0/0),

David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 39/1),

útočníci:

Ondřej Beránek (11/1),

Jiří Černoch (0/0),

Jakub Flek (6/2),

Jan Hladonik (všichni Karlovy Vary; 0/0),

Petr Kodýtek (6/0),

Jakub Pour (0/0),

Filip Suchý (všichni Plzeň; 2/0),

Robin Hanzl (41/8),

Lukáš Radil (oba Spartak Moskva/KHL ; 66/15),

Matěj Blümel (Pardubice; 3/2),

Jan Dufek (Zlín; 2/0),

Luboš Horký (Pardubice; 0/0),

Karel Plášek (Kometa Brno; 0/0),

Marek Zachar (Hradec Králové; 0/0),

Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL; 37/6).