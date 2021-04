Radil usiluje o mistrovství světa. Vábení Pardubic? Ještě jsem mladý

V roce 2015 opustil extraligu. Usadil se v KHL, dokonce si vybojoval i dva roční kontrakty se San Jose, v NHL Lukáš Radil (30) nastřílel 7 gólů. Vrátil se zpátky do Ruska, rok ve Spartaku Moskva je pryč a jeho čeká rozhodování, kde bude kariéra pokračovat. Pardubice by se vůbec nebránily jeho návratu, hodně stojí o to, aby postavily silný tým, kam se vrátí odchovanci. „Pořád jsem ještě mladý,“ usměje se útočník, když slyší spekulace, jestli se nevrátí zase do Česka.

Sezonu ve Spartaku začal Lukáš Radil jako bomber. Po 16 zápasech měl na kontě 11 gólů. On, spíš hračička, který vždycky radši nahrává než pálí? Naháněl nejlepší střelce KHL, bylo to hodně milé překvapení. „Dřív jsem míval problém vystřelit, cpát se do koncovky. Takže jsem rád, že mi tam něco spadlo, tady mi pomohla i Amerika,“ přiznal po dvou letech v organizaci San Jose, kde v NHL odehrál 50 zápasů.

Jeho kulomet se ale postupně zastavil, třeba od ledna se trefil jenom dvakrát. „Začátek byl ve Spartaku skvělý, dařilo se i celému týmu, bylo to dobrý. Nemyslím si, že by se moje hra pak nějak zhoršila, nebo že bych se uspokojil,“ rozebíral svoji sezonu v KHL. „Šancí jsem měl možná i víc než na začátku sezony, jenom...“ pak se usmál a vypálil s pusou od ucha k uchu: „Jenom gólmani byli lepší na konci sezony.“ Pak ale dodal vážněji, byť pořád s klasickým nadhledem: „Nejsem vyloženě střelec a v úvodu sezony mi tam padala každá třetí, čtvrtá střela. Na konci už spíš každá patnáctá, v tom rozdíl byl.“

Ve Spartaku platil za klíčového útočníka, s 19 góly se stal nakonec druhým nejlepším střelcem týmu, na ledě trávil dost minut, často i přes 20. Kouč Oleg Znarok ho na led posílal často. Jenže už v rozjeté sezoně se vedení rozhodlo, že půjde jiným směrem. Verdikt podpořil i konec ročníku, kdy Spartak padl s nadupaným CSKA Moskva 0:4 na zápasy hned v prvním kole. Znarok skončil. A hráči, kterým končila smlouva, kam patří i Radil? Kdo ví. „Doufám, že to není konec. Ale zatím jen doufám,“ poznamenal třicetiletý útočník ke svému dalšímu pokračování v KHL.

Není tajemstvím, že o něj stojí Pardubice, které na trhu jdou po velkých jménech. Podepsaný by měl být už jeden z nejlepších ofenzivních obránců extraligy Jan Košťálek ze Sparty, posilou do brankoviště je Dominik Frodl z Plzně. S Tomášem Zohornou povedou rokování o podmínkách, zda by byl ochoten zůstat v extralize. Do plánů by se hodil i Lukáš Radil, který z klubu odešel v roce 2015. „Zaznamenal jsem něco. Jen upřímně řečeno bych ještě upřednostňoval setrvání venku,“ pronesl na téma, zda k němu už dorazily i nabídky z Česka.

Takže tedy návrat do Pardubic. „Pořád jsem ještě mladý,“ usmál se. Tím pádem do extraligy až na konci kariéry s rizikem, že tribuny budou brblat, jak je vysoký útočník na prahu čtyřicítky pomalý a horší, než si ho všichni pamatují? „Tak zase by se našel i někdo, kdo by si zapískal i teď,“ pobaveně mlžil Radil o budoucnosti. „Ještě bych preferoval rok venku a pak se uvidí, co dál. Ale samozřejmě bude záležet na situaci, co se kde naskytne,“ doplnil, že se do angažmá teď nežene. Spíš počká, klidně i na vyjádření Spartaku, co bude dál.

Dveře do KHL mu může klidně zase otevřít mistrovství světa, kam se chce probojovat, v pondělí nastoupil do kempu. Bude to specifický šampionát, skončí totiž až 6. června. Kvůli covidu se akce posunula na pozdější termín, aby bylo možné dohrát soutěže v Evropě a tím pádem je taky reálné dostat na turnaj aspoň pár hráčů z NHL.

Tentokrát je třeba počítat ale s větší koncentrací omluvenek než dřív, ne jen od hráčů ze zámoří. Nejspíš i z KHL někdy zazní: „Pardon, trenére, ale tentokrát ne.“ V Rusku byli hráči kvůli covidu většinou sami bez rodin. Protáhnout si samotku až do června? Těžké rozhodování. „Pořád je to reprezentace, bojujete o mistrovství světa, o velký turnaj, který má velký zvuk. Pro mě je to velká motivace. U mě to bude asi vždycky stejné, když se objeví šance se poprat o mistrovství, budu tam chtít jet,“ vyhlásil Radil, proč o omluvence neuvažoval.

Hokejkou do hlavy? Konec V posledním play off prolomil Lukáš Radil poměrně zásadním způsobem svoje statistiky trestných minut. Do vyřazovacích bojů naskočil v kariéře po jedenácté. Do zimy 2021 odehrál v play off 49 zápasů a celkem v nich strávil 18 minut na trestné lavici, jinak chodil na led vždycky hlavně kvůli gólům a nahrávkám. Na jeho roli ve Spartaku se nic nezměnilo, přesto sérii proti CSKA Moskva ukončil s 25 trestnými minutami, které navíc schytal v jednom zápase. Velká bitka? Ale ne. „Začínala druhá třetina, postavili jsme na úplně první vhazování po příchodu z kabin,“ začal popisovat, jak se všechno seběhlo. A pak se stala blbá náhoda. „Chtěl jsem protihráči nadzvednout hokejku, jenže jsem se bohužel netrefil a zasáhl ho přímo do oka,“ vysvětlil. Rozhodčí mu tak dali okamžitě trest na 5 minut a do konce utkání. „Těžké to teď komentovat, podle mě spíš vysoká hůl. Ale naštěstí byl protihráč v pořádku, docela jsem si oddechl,“ přiznal.

