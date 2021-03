Pardubicím skončil rok jedna. Vylepšit realizační tým? Jak využít Camaru?

Nakonec se tým podařilo našlapat velkými jmény, reprezentanty, vyhrabat ho ze suterénu, kam zase po startu sezony mířil. Ale taky by měl být teď čas přemýšlet, kudy dál. Respekt i moc klub před nástupem majitele Petra Dědka ztratil rychle a nejde si myslet, že jedna sezona všechno vrátí zpátky do starých kolejí. Hokejové velkokluby najdete v Česku dva, Spartu a Třinec. Pardubice jím byly dřív a bude trvat, jestli na tuhle úroveň vystoupají. Jestli vůbec.

Nejde o tituly, ten se dá vyhrát, když hodně a dobře nakoupíte, spíš o celé nastavení vnitřních procesů. Od pochopení obchodní, marketingové i sportovní stránky, které pak dohromady dají celek.

Předseda představenstva Ondřej Heřman razí teorii, že klub má trénovat místní člověk. Proto padla nakonec volba na Richarda Krále a jeho štáb. Byl to krok, který dává logiku. Jen je potřeba se teď taky zamyslet, jestli realizační tým bývalých skvělých hokejistů nepotřebuje doplnit ještě o jeden prvek.

Říkejte mu klidně šprt, knížka, jak chcete. Ale hodil by se k nim někdo z úplně jiného názorového spektra, odborně vzdělaný trenér, který v sobě nese víc teorie než praxe na ledě. Třeba i proto, aby jim nabídl jiný pohled na koučování, psychologii i situace, aby měl Richard Král širší oblast volby. Někdo takový by mu třeba připomněl, že statistika říká, že z pohledu čísel máte šanci 40 %, že proměníte přesilovku 6 na 4, oproti zhruba 20 % úspěšnosti 5 na 4, byť je tam samozřejmě i větší riziko, že inkasujete. Ale zase je menší, než že dáte gól. Detail? Určitě. Ale právě detail je klíčový.

Zajímavé bude sledovat i vývoj kolem Anthonyho Camary. Fanoušek ho musí milovat, jeho emoce a zápal táhnou. Na druhou stranu klub si musí být jistý, že ho zkrotí a Camarův temperament neustřelí jinam.

Je to jako s nejbouřlivější érou trenéra Miloše Říhy. Když stál ve dvířkách a řval na rozhodčí, mohlo se vám líbit, že žije s týmem. Ale taky negativními emocemi mohl nakazit tým. U Camary je to stejné. Pokud máte lídra, který dá gól, střílí a sráží, je to super. Pokud ale ustřelí do úrovně, že řve na rozhodčí, řve na sedmnáctileté protihráče, má potřebu něco vykládat po gólu brankáři soupeře, je schopen v koncovce zbytečně faulovat v útočném pásmu? Je to problém. Dynamo potřebuje najít způsob, jak divokého ďábla zkrotit, ať negativní emoce netahá na led. Protože Camara výjimečný je, když ho dovedete využít.

Pak Dynamo čeká i dlouhá cesta s přebudováním defenzivy, protože v ní má až příliš podobných typů. Potřebuje nastavit i proces výchovy talentů v klubu. Richard Král mladým hráčům sice dává šanci, chce je zabudovávat a bude to dělat dál, o tom vůbec nepochybuju.

Jen o klubu víte, že mladé hráče má, ne že s nimi pracuje špičkově. Zabere to čas, protože cítíte, jak místní trenéři potřebují otevřít obzory, vzdělávat se, jezdit na zahraniční stáže, ať se posunou dál. Že i tady potřebujete absolutní profesionály, které dovedete zaplatit a ne, že pro ně bude hlavní věcí jejich soukromý byznys a firmy.

I kdyby Pardubice přešly přes Boleslav a neprohrály 0:4 na zápasy, tak jejich soupeř je z pohledu budování klubu dál. Víte, že zde jsou dobří trenéři u mládeže, že rozvoj má hlavu a patu. Proto sem klidně přijdou talenti z druhého konce republiky, proto chodí pravidelně i do Liberce. Vědí, že tady se zlepší, vědí to i rodiče.

Pár let bude ještě trvat, než Pardubice vybudují svoji říši, pokud tedy samy budou opravdu chtít a nebude je zajímat jen zlato v kategorii dospělých. Tahle sezona ale poslouží jako dobrý odrazový můstek. Už to není klub malérů (když se do něj namočil Jan Mandát, Dynamo zakročilo rázně) a vysmívaných rozhodnutí. Jde po cestě nahoru, jen v ní potřebuje pokračovat, nezastavit se.