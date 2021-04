Hvězdy pro MS v hokeji: sestavili jsme tři české týmy. Ideální (asi) nevyjde

Po třech týdnech tréninku čeká českou reprezentaci dvojzápas s Rakouskem. Ve čtvrtek od 17:15 ve Vídni a v sobotu v Jindřichově Hradci. K týmu se čerstvě připojili Šimon Stránský a Jakub Galvas z finského Jukuritu, do šampionátu v Rize však zbývá měsíc, ještě se dost změní. Podle vývoje v NHL není nabídka marná. Už padala jména jako Voráček, Hronek, Zadina, iSport Premium má další informace o dalších zájemcích v případě neúčasti v play off. Do toho se však kupí omluvenky. Připravili jsme varianty sestavy pro MS, jak by za různých okolností mohly vypadat.

Kvůli dlouhé karanténě Vancouveru se základní část NHL protáhne o osm dní, až do 19. května. Mistrovství světa má začít o dva dny později. Vzhledem k povinné šestidenní izolaci nově příchozích to znamená další komplikaci hlavně pro účast posil ze zámořské ligy.

Prodloužená se však týká celků, které směřují do vyřazovacích bojů nebo v nich nepůsobí čeští hráči. Pešánovy družiny by se dotknout neměla. Všichni ostatní končí už 11. května.

„Co máme poslední informace, kluci by to měli stihnout už na první zápas šampionátu. Situaci průběžně sledujeme, část NHL se posunula vzhledem k odkladu zápasů. Ale na začátek turnaje by s námi už měli být,“ pravil při středečním brífinku s médii asistent trenéra Martin Straka.

V ideálním případě by zámořské nebe za současné konstelace mohlo seslat šest útočníků. Jakub Voráček, chuť by měl Dominik Kubalík, téměř jistý byl Marek Zadina, který se v Detroitu ze střelce přerouboval na hráče užitečného v obou směrech. Jakubu Vránovi však po výměně končí smlouva, kontrakt vyprší taky Davidu Kämpfovi (Chicago). Tomáši Hertlovi (San Jose) se nedávno narodil syn, otázkou je, jak by se rozhodl Pavel Zacha (New Jersey).

Tajný trumf do brány?

Do obrany se počítá s detroitským Filipem Hronkem,