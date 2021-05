Bombarďák Zadina zazdil Švédy: Tým je skvěle složený! Chválil Špačka

Dva góly. Pro sebevědomí před blížícím se šampionátem vítaná vzpruha, že?

„Rozhodně! Napoprvé jsem to tam dostal výborně od Špágra, který mi to tam naservíroval na zlatém podnose. Vlilo mi to do těla ohromnou energii, že se adaptuju a můžu normálně hrát. Spolupráce vyšla parádně, totéž pak u druhého gólu v přesilovce.“

Přihrávky Michaela Špačka jsou zatím vůbec ozdobou celého turnaje.

„On má přehled jako blázen, hraje se s ním výborně. Umí naznačit, nahrát to přesně kam potřebuju. S takovými hráči je hrozně snadné hrát. Umí přečíst hru, krásně to servírovat. Je super, že nám to takhle jde. Musíme být ale pokorní, pořád to trénovat a vylepšovat, abychom neděli chyby a rozhodovali zápasy.“

Špaček je o dva roky starší než vy, ale přesto, nepotkali jste se v mládeži Pardubic?

„Pár zápasů v dorostu nebo juniorech jsme spolu odehráli, ale myslím, že to nebylo v jedné lajně. Špágr ale fakt vyrostl ve vynikajícího ofenzivního hráče, fakt klobouk dolů před jeho nahrávkou.“

Trefa na 2:2 vypadala jako pořádná rána. Cítil jste to stejně?

„Já doufám, že to rána byla! (úsměv) Dal jsem do toho veškerou sílu, co jsem měl. Spadlo to tam, za což jsem rád. Hroňas mi to dobře připravil.“

Zdálo se mi to, nebo jste měl i přes dvě branky stejně v zápase trochu těžké nohy?

„Nezdálo, bylo to tak. Bylo na dech hodně náročné. Když jsem si občas protáhl střídání, nohy jsem cítil taky. Postupem času se to ale zlepšovalo, pořád je to ale namáhavější, než by to mělo být. Uvidíme, co další zápas.“

Na druhou stranu fyzické souboje jste se Švédy zvládal.

„Je to potřeba. Celou sezonu jsem strávil nahoře v Detroitu, musel jsem se naučit vyhrávat osobní souboje, jinak bych tam nebyl. Snažím se to přenést i sem. Když budu silný, budu vyhrávat souboje, budeme víc na puku. To je celé.“

V útoku jste nastoupil s bratry Zohornovými. Cítíte, že by to mohlo fungovat i směrem k šampionátu?

„Já myslím, že určitě. Hrálo se mi s nimi výborně. Oba jsou to skvělí hráči, techničtí, ale zároveň hodně silní. Udrží se na puku, vytvoří šance. Těch jsme tentokrát tolik neměli, ale byl to pořád první zápas. Příště to snad bude lepší. Nahrávky mezi námi chodily na krátko, tak to má být.“

Ukázala se velká vnitřní síla týmu? Dvakrát jste prohrávali, dvakrát jste vyrovnali. Ani gól v 54. minutě vás nesložil.

„Souhlasím, tohle je super věc. Tým je parádně poskládaný. Máme výborné gólmany, obránce i útočníky. Doufám, že to takhle bude šlapat i dál. Snad nebudeme muset takhle dotahovat pořád, ale budeme schopní i utkání kontrolovat od začátku.“