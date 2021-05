Pešán ocenil posily z NHL i větší agresivitu. Vrána snad stihne Rusko!

V generálce na mistrovství světa znovu prohrávali. Výkon českých hokejistů pod vedením Filipa Pešána v zápase se Švédskem se ale opět stupňoval podobně jako proti Finům a po menší přestřelce ve třetí třetině si došli pro již osmouv výhru za sebou (3:2 v prodl.). Reprezentační kouč již měl možnost vidět v akci trio posil z NHL. Přiznal, že nemělo možnost ještě pořádně potrénovat, ale uznal, že výkon především detroitských Filipů Zadiny a Hronka byl klíčový. „Spolehlivý výkon podal i Šimon Hrubec,“ těšilo hlavního kouče. Na poslední přípravný zápas s Ruskem ještě neví, kdo nastoupí do brány, je ale nemalá šance, že by v sobotu mohl hrát i střelec Jakub Vrána!

Jak jste spokojený s týmovým výkonem proti Švédům?

„Naprostá spokojenost nebude asi nikdy. Měli jsme opět několik okének speciálně v úvodu utkání, kdy nás častokrát podržel chytající Šimon Hrubec, ale opět jsme stupňovali tempo, rozehráli se hráči, pak jsme si pomohli přesilovou hrou, která do té doby byla naší Achillovou patou zápasu. Nicméně pak nám pomohla dostat se do zápasu. I když jsme inkasovali branku, tak jsme dokázali vyrovnat a byli jsme o podle mého názoru o chloupek lepší v prodloužení. Zaslouženě jsme brali bod navíc.“

Po zápase s Finskem jste zmiňoval malou agresivitu při přesilovkách. Viděl jste, že byla proti Švédům větší?

„Viděl. I když jsme přesilové hry z počátku zápasu nevyužili, přes to bylo vidět, že kluci jsou připravení a mají to prohozený, ať už je to Hroňa (Filip Hronek), Záďa (Filip Zadina)… Jsou to kluci, kteří jsou zvyklí hrát přesilovky a jsou velmi agresivní do zakončení. Zpočátku nám to v přesilovkách skákalo, což bylo vzhledem k tomu, že kluci netrénovali a byli po dlouhé cestě, což platilo i u Libora Hájka. Bylo jasné, že to nepůjde úplně lehce od začátku, ale popasovali se s tím. Zápas se tím vlastně rozhodl.“

Měli jste podle vás proti Švédsku i větší šance než posledně?

„Je to s ohledem na to, jaký systém ty týmy hrají. Kdo sledoval zápas Finska s Ruskem, tak viděl, že Finové Rusům moc šancí nedali, hrají hodně do defenzivy, hodně blízko sebe a hodně obsazují prostory především v obraném pásmu. Švédové hrají trošičku jinak. Myslím si, že to je základ odpovědi, kterou vám chci dát. Snažili jsme se hrát podobný hokej, jako proti Finům. Švédové nás ale možná pouštěli víc do šancí.“

Ve speciální formaci skvěle fungovala spolupráce Filipa Zadiny, Filipa Hronka a Michaela Špačka. Myslíte si, že by takhle mohli fungovat i na mistrovství světa?

„Je to moc brzo. Hráli první utkání. Kluci byli v podstatě bez tréninku přesilové hry. Ráno před zápasem jsme to trénovali asi jen pět minut z dvaceti. Hlavně jsme chtěli, aby nastoupili do zápasu. Bylo vidět, že Filip Zadina je střelec. Proti Švédům to potvrdil.“

Michael Špaček zahrál další skvělý zápas, byl u všech českých gólů. Jeho výkon se vám zřejmě líbil, viďte?

„Ano, líbil.“

A co představení brankáře Šimona Hrubce, potenciální jedničky na šampionátu?

„Šimon zrovna opustil místnost, abych ho moc nepřechválil. (usmívá se) Byl velmi spolehlivý, podobně jako proti Finům Roman Will. Svým výkonem v bráně dal šanci týmu se v závarech soupeře uklidnit. Měli jsme díky němu velkou šanci vyhrát zápas, což je jeho role a tu naprosto splnil.“

Už máte jasno, kdo bude chytat v posledním pražském utkání proti Rusku?

„Jasno mám, ale do zápasu zbývají v podstatě ještě dva dny, nebo den a půl. Nechtěl bych nic oznamovat. Budu o tom debatovat s kolegy a se Zdeňkem Orctem (trenér brankářů). Rozhodneme se v pátek.“

Do mistrovství světa vám zbývá ještě jeden zápas. Jsou v týmu ještě hráči, u kterých jste hodně na vážkách vzhledem k nominaci?

„Určitě jsou. K týmu se připojí další hráči. V pátek by se měl do tréninku připojit Kuba Vrána, který by mohl zasáhnout v sobotu. Takže rozhodně ještě budeme vyřazovat hráče, abychom měli počet, který chceme. Nejsem ještě schopen říct, kdo půjde. Kuba Galvas dohrál se zraněním, takže odjíždí do nemocnice na rentgen. Těch otazníků bude během následujících hodin několik, takže budeme reagovat podle zdravotního stavu a podle situace.“