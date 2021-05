Gulaš: Češi mají na MS tým na placku. Kovář je o kus dál, Hrubec vyrostl

Před dvěma roky na šampionátu v Bratislavě naskočil do „plzeňského komanda“ k Janu Kovářovi a Dominiku Kubalíkovi. Extraligová špice Milan Gulaš nahradil Jakuba Vránu, kterého Miloš Říha odsunul níž v sestavě. V Rize nejspíš dojde na opětovné spojení. Ovšem už bez Gulaše. „Na přesilovkové lajně máme všechny posty skvěle obsazené,“ pouští se do rozboru ofenzivy dlouholetý král domácích ligových numer.

Jak vypadá vaše představa o elitní české formaci do početní převahy?

„Nahoře Filip Hronek, skvělý a náš nejlepší bek, na mantinelu nebo dole před brankou Honza Kovář na pozici, kterou má osvojenou a hraje na ní celý život. Může operovat na obou stranách mantinelu. Na jedné bude Dominik Kubalík, všichni víme, jaký kanón má, co dokáže vypustit za střelu. Pro mě je velmi příjemným překvapením Michael Špaček. Ukázal značný potenciál, dává skvělé nahrávky, to by mohlo Kubaldovi vyhovovat.“

Otázka je, koho na prostředek, zda Jakuba Vránu.

„Asi ano, takhle by to bylo perfektně postavené. Zespodu dva praváky od mantinelů, odkud můžou jít nahrávky na dva leváky střelce, zároveň to Hróňa může rozdávat na obě strany, navíc má sám skvělou střelu. Přijde mi super, že na první přesilovkové lajně máme všechny posty skvěle obsazené. Není možné najít slabší místo. Mohlo by to fungovat. Je ovšem na trenérech, jak to složí.“

Nicméně ofenzivní sestava do Rigy vypadá hodně slibně, že?

„Souhlasím. Plus je, že kluci neprohráli jediný přípravný zápas, což jim dodá potřebné sebevědomí. Sami vidí, že tým má sílu. A nepostrádá zkušené hráče, jako jsou Honza Kovář, Kubalda, Filip Hronek. Tihle kluci to vezmou za své, povedou tým. Zároveň nezapomínejme ani na další hráče, kteří tomu dodají přidanou hodnotu. Náš tým je velice dobře vyvážený, jsou tam prověření i mladí borci. Za nominací je vidět logika, dává mi to smysl. Trenéři vědí, proč to takhle postavili. Není nejmenší důvod mít obavy a být skeptický, tenhle tým má jednoznačně na placku. Doufejme, že to klapne.“

Kapitánu Kovářovi je jednatřicet, jakou cestu ušel od posledního šampionátu v Bratislavě?

„Švýcarsko ho posunulo zase o kus dál. Několikrát jsme se spolu bavili například o tom, jak fungují švýcarské kluby mimo led. Mají to skvěle propracované a do detailů, o vaše tělo se starají celoročně. Hodně dbají na jídelníček, vůbec na celý off ice. Běží to tam na úplně jiné bázi než třeba v Rusku. Kovkovi dává švýcarská liga strašně moc, teď se to naplno prokázalo, patřil k nejlepším hráčům soutěže, dotáhl Zug až k titulu. Zug je bezesporu vynikající organizace, na fantastické úrovni tam mají i vlastní akademii. V evropském měřítku je to unikátní klub.“

Výborně znáte z Plzně i Dominika Kubalíka. Loni absolvoval bravurní nováčkovskou sezonu v Chicagu, dnes už je stěžejní oporou Blackhawks. Jak on stoupá ve vašich očích?

„O něm se ani nemusíme bavit… Kubalda je vedle Pasty aktuálně jeden z nejlepších našich hokejistů, naprosto komplexní hráč. Už to není jen o tom, že dostane puk na hůl, vystřelí a dá gól. Dokáže tvořit hru, připravovat šance. Jsem si jistý, že bude patřit k našim lídrům. Pevně věřím, že se klukům turnaj povede.“

„Vidím to stejně. Vyrostl v top gólmana, úplně se vyklidnil. Pár jeho zápasů jsem viděl, měl značný vliv na triumf Omsku a zisk Gagarinova poháru. On je náš základní stavební kámen. Pevně doufám, že fazonu z play off si přenese i do mistrovství. Není žádné klišé, že brankáři rozhodují o úspěchu či neúspěchu na turnaji. On je chytrý kluk, připraví se zodpovědně. Umí čelit tlaku, který mu nedělá problém, naopak ho motivuje k ještě lepšímu výkonu.“

Jsou české šance na medaili větší při pohledu na soupisku především zámořských výběrů?

„Hrozně se mi líbí rozhovory s našimi hráči, kteří svorně tvrdí, že jedou do Rigy vyhrát. Takhle by to měl mít v sobě nastavené každý hráč. A je super, že to kluci takhle vidí. Mají sebevědomí a nebojí se říci, že prahnou po zlatu. Jasně že náš nároďák v tom není sám. Vyhrát chtějí všichni a souhlasím s tím, že dost záleží na skladbě ostatních kádrů. Ale klíč je v tom soustředit se na sebe, na svůj výkon a připravit se ideálně na play off .“