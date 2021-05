USA na MS bez Muellera. Američané neměli zájem. Odejde z Komety?

Dvakrát už na mistrovství světa startoval (2008, 2014). Jako král kanadského bodování extraligy se však Peter Mueller (33) do výběru USA pro akci v Lotyšsku nedostal. Za svým jménem mohl mít na turnaji možná naposledy vizitku HC Kometa Brno. Ve smlouvě má výstupní klauzuli, jejíž uplatnění mu do konce května umožňuje odchod. Ve hře jsou nyní podle informací Sportu dvě nabídky, jedna z KHL a druhá ze Švýcarska.

Kouč USA Jack Capuano se na MS v Lotyšsku obejde bez Petera Muellera. Vedení týmu při tvorbě nominace extraligovou hvězdu s bohatou minulostí v NHL opomenulo. „Co vím, nabídku nedostal,“ uvedl Tomáš Krejčí, jenž amerického útočníka zastupuje. „Myslím, že by na to po takové sezoně určitě měl. Výkony si o nominaci řekl. Je škoda, že se na něj nedostalo, ale neznám záměry trenéra,“ reagoval Jiří Kalous , nový kouč Komety.

Reprezentace šla stranou, rodák z Bloomingtonu si vychutnává doma za mořem dovolenou s rodinou. Domy má v Kanadě, v Arizoně a v Coloradu. Žhavá jsou naopak rokování o jeho přesunu z Brna do zahraničí.

„Od Petera mám poslední informaci, že se těší zpátky do Brna. O tom, že by bylo ve hře něco jiného, nevím,“ řekl Sportu majitel klubu Libor Zábranský. „Klauzule tam je, termín je daný. Do té doby se může stát cokoliv,“ uvědomoval si Kalous.

Podle Krejčího jsou věci v pohybu. S nejistým výsledkem. „Je to 50:50. Jednání probíhají, ale nemůžu říct přesně s kým. Zatím to není nic, co by Petera úplně zajímalo,“ přiznal agent.

Kometa bez svého největšího esa? Ano, hrozí to. Byť se zdá pravděpodobnější, že jižní Moravu neopustí. Nicméně, po individuálně životním ročníku je o vyzrálého bombarďáka s vynikající kondicí interes v cizině. Štěstí pro jeho stávajícího zaměstnavatele, že Mueller neskočí po kdejakém lasu. Vybírá si pečlivě, má své požadavky a jasnou představu. Odchod z Brna, kde si to za tři roky oblíbil a vybudoval si v týmu výjimečnou pozici, mu musí dávat smysl po všech stránkách.

Ve zkratce: lukrativní výplata, sportovní ambice, dobré místo pro život s malými dětmi. Tento „balíček“ je vzácné zboží. Údajně ho dosud žádný klub neohromil výší výdělku. „Málokde mu dají to, co má v Brně,“ uvedl zdroj Sportu. „Věřím, že tu zůstane,“ přál si Kalous. Výběr se tak logicky zúžil na KHL a švýcarskou NLA.

Zapomeňte ale, že se by americký vegan s kanadskou manželkou stěhovali do Novosibirsku či Chabarovsku. O tuhle exotiku Mueller s rodinou nestojí. Takže Moskva, případně Petrohrad. Navíc za velký balík. Jinak z toho nic nebude. „Peter jen tak někam nepůjde. Týmů, které by všechno splňovaly, zas tolik není,“ potvrdil Krejčí.

Přestup v rámci extraligy není varianta. Mueller buď zůstane v Kometě anebo zamíří ven. V Evropě už dříve působil ve švédském Malmö, švýcarském Klotenu a rakouském Salzburku. Právě ve Švýcarsku si udělal skvělé jméno, za Kloten Flyers válel v letech 2013-2015. Odtud se vydal i na šampionát do běloruského Minsku, kde pod vedením Petera Lavioletta přihrál v prohraném čtvrtfinále s Českem (3:4) na všechny tři góly USA! Šlo o první asistence.

Premiéru na MS měl o šest let dříve v Kanadě, po své nejlepší sezoně v NHL. V dresu Phoenixu tehdy získal 54 bodů (22+32) v 81 zápasech. Z nejlepší ligy ho pak „vyhnaly“ zdravotní problémy. „Střelec a bodový hráč jeho typu by určitě měl šanci se na mistrovství světa prosadit,“ usoudil Kalous. „Ale ukázalo by se až na samotné akci. Je spousta příkladů, kdy hráč měl bodově výbornou sezonu v klubu a na mezinárodní scéně se neprosadil. A opačně,“ dodal.

Pro něj je podstatné, aby se Mueller vrátil po dovolené do Komety.