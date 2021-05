Česko - Švýcarsko 2:5. Nejhorší start na MS za 30 let, rozhodly přesilovky

Oproti nepovedenému startovacímu utkání s Ruskem udělali trenéři v sestavě spoustu změn. Vypadli z ní chybující obránci Ondřej Vitásek a Michal Moravčík. K tomu také trojice forvardů Lukáš Radil, Robin Hanzl a Jiří Sekáč. Náhrady? Lukáš Klok a v sobotu dopoledne na soupisku dopsaní Andrej Šustr s Matějem Blümelem. K tomu dle očekávání také Matěj Stránský a Radan Lenc.

„Sedm týdnů jsme něco nacvičovali, proti Rusům to ale vůbec nebyla naše hra. Myslím, že jsme jim dali na ledě hodně prostoru. Vůbec jsme nedodržovali věci, které jsme měli. Byl to náš nejhorší zápas od začátku přípravy,“ říkal v sobotu dopoledne asistent kouče národního týmu Jaroslav Špaček. To však ještě nevěděl, co přijde večer v duelu se Švýcarskem.

Všechno přitom začalo hezky. Když v 15. minutě utkání otevíral v přesilovce gólový účet večera po skvěle sehrané akci Filip Chytil, na české střídačce se konečně objevily úsměvy. Poprvé v turnaji poznali pocit z vedení. „Velká zásluha Kuby Vrány i Honzy Kováře, sehráli to výborně,“ uznal střelec.

Ještě v první třetině ale zvládl soupeř srovnat. O tři minuty později se také v početní výhodě prosadil Gregory Hofmann, útočný parťák Kovaře ze švýcarského Zugu, který společně dotáhli k mistrovskému titulu.

Trenér Filip Pešán na střídačce hodně často kreslil. Fixem na tabuli čmáral, co a jak si od hráčů na ledě představuje. Zejména první formaci si bral často stranou. Ve zbytku zápasu padlo ještě šest gólů. Z toho pět do české sítě.

Češi dojeli na spoustu faulů. Mnohdy absolutně zbytečných. Ze sedmi nabídnutých přesilovek Švýcaři dokázali využít čtyři. Třikrát z toho to byla akce jako přes kopírák. Sehrávka na křídlo, naznačení, svižný křížný pas přes šířku kluziště a rána. Bum. Gól. Dvakrát se trefil Timo Meier, dvakrát Hofmann.

„Nezvládli jsme speciální týmy, doplatili jsme na to. Rozebereme si to, musíme se z toho poučit. Švýcaři jsou brusliví, zbytečně jsme faulovali hokejkami. Nebylo to po nějakých velkých chybách, bylo to spíš nešťastné, což nás ale samozřejmě neomlouvá,“ hodnotil po utkání velkou nedisciplinovanost brankář Roman Will. Ten do utkání naskočil na třetí třetinu, když vystřídal Šimona Hrubce. To byl ještě stav 1:3.

Ani za nepříznivého skóre se ale národní tým nedokázal dostat do tlaku. Když už soupeře zatlačil, chyběla střelba. Do posledních dvaceti minut trenéři překopali sestavu, ani to ale výraznější impulz nepřineslo. Švýcaři byli naopak dál produktivní. Češi tak nezvládli ani druhý duel turnaje. V pondělí je čeká nečekaně mimořádně důležitý duel s Běloruskem.

Ještě nikdy v historii samostatné České republiky se nestalo, že by reprezentace vstoupila do mistrovství světa tak špatně. Horší vstup se udál naposledy ještě coby Československo na šampionátu v Sovětském svazu v roce 1986.

Švýcaři vyhráli jasně 5:2. Jde o první prohru s tímto soupeřem od mistrovství světa před čtyřmi lety. Od té doby s ním hráli Češi na různých turnajích šestkrát, pokaždé vyhráli. Včerejším výsledkem zároveň vyrovnali nejhorší porážku s tímto sokem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:46. Chytil, 54:59. Smejkal Hosté: 17:09. Hofmann, 24:12. Meier, 38:19. Scherwey, 50:27. Meier, 57:08. Hofmann Sestavy Domácí: Hrubec (41. Will) – Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, D. Sklenička, Šustr – J. Vrána, Jan Kovář (C), D. Kubalík – Zadina, T. Zohorna (A), Chytil – Lenc, Špaček, M. Stránský – Smejkal, A. Musil, Flek – Blümel. Hosté: Genoni (Nyffeler) – Untersander, Moser, Diaz (C), Geisser, Loeffel, Siegenthaler, Alatalo, Müller – Meier, Hischier (A), Andrighetto – Hofmann, Simion, Corvi – Ambühl (A), Kurashev, Herzog – Praplan, Scherwey, Bertschy. Rozhodčí Ansons, Vikman – Nikulainen, Sormunen Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 2 2 0 0 0 11:4 6 2. Slovensko 1 1 0 0 0 5:2 3 3. Švýcarsko 1 1 0 0 0 5:2 3 4. Dánsko 1 1 0 0 0 4:3 3 5. Švédsko 1 0 0 0 1 3:4 0 6. Bělorusko 1 0 0 0 1 2:5 0 7. Česko 2 0 0 0 2 5:9 0 8. Velká Británie 1 0 0 0 1 1:7 0

