Chybí nám tvrdá práce! Je to i moje vina, přiznává (sebe)kriticky Pešán

Před šampionátem to byla velká očekávání. Experti týmu přisuzovali medaile. Ty pořád ještě můžou přijít, úvodní dva duely českého týmu na mistrovství světa ale prosluněné nebe zavalily hustým mračnem. Po prohře s Ruskem národní tým nezvládl ani zápas se Švýcary. Prohrál 2:5. „Je to i moje vina, jednoznačně. Je to i vina mojí nominace. Pořád ale věřím,“ říkal po utkání hlavní trenér Filip Pešán.

Hlavní faktor, který rozhodl zápas – obrovská nedisciplinovanost vašeho týmu. Souhlasíte?

„Sedm dvouminutových trestů, většina z nich naprosto nesmyslných, nic neřešících. Z toho čtyři inkasované branky. Myslím, že k tomu není co dodat.“

Do třetí třetiny jste překopal sestavu, rozbil první útok. Ani to ale ke zlepšení výkonu nevedlo.

„Nepomohlo to, kluci byli potom možná až přemotivovaní. Viděl jsem, že chtějí, ale bohužel už ten zápas šel pro nás z kopce. Čím víc se snažili, tím hůř reagovali v daných situacích. Faulovali a bohužel zápas dopadl, jak dopadl.“

V turnaji jste prohráli oba úvodní duely, takhle špatně Česko do mistrovství světa ještě nikdy nevstoupilo. Budete si muset s hráči sednout a důrazně promluvit? Pondělní duel s Běloruskem bude výrazně důležitější, než se čekalo.

„Oba zápasy pro nás byly strašně důležité. Teď už se samozřejmě není za co schovávat. Hráli jsme s velmi dobrými soupeři, měli jsme je daleko víc zlobit. Měli jsme získat nějaké body, nestalo se. Je na nás, jestli v té skupině ještě něco uděláme. Máme ještě dost zápasů na to, abychom se stabilizovali a něco s tím udělali.“

Co se dá s týmem během dne volna udělat po psychické stránce?

„Minimálně se dá opřít o kluky ze čtvrté formace. Opět byli naše suverénně nejlepší formace. Flek, Smejkal, Musil i mladý Blümel odehráli výborný zápas. Zkusili jsme nějakou sestavu, zkusili jsme spojit kluky z NHL do dvojic. Bohužel mi chybí v každé pětce tvrdá práce. Tyhle kluky využijeme k tomu, abychom přidali dělníky do každé lajny. Zkusíme vytvořit nové útoky. Zatím se nám bohužel nepovedlo bojovat v místech, kde to bolí. Na rozdíl od jiných, kluci, které jsem jmenoval, do branky jdou. Nebyla náhoda, že Jirka Smejkal dal gól.“

Po zápase s Ruskem jste říkal, že jste přesvědčený, že budete určitě lepší. Je pro vás velkým šokem, že jste lepší nebyli?

„Řekl bych, že jsme byli lepší než proti Rusku. Měli jsme víc pohybu, víc jsme zápasem žili. Nebyli jsme tak zalezlí. Na soupeře to ale přesto nestačilo, bylo to málo. Ten tým má rozhodně na víc. Proto jsem ani po utkání k týmu nemluvil. Je to na týmu, aby se probral. My tomu pomůžeme změnami v sestavě, klidnou debatou. Teď si ale musí sám tým nalít čistého vína a do dalšího zápasu vstoupit daleko lépe.“

Zmínil jste taky absenci tvrdé práce. Narovinu, není to i vaše vina? Že do hráčů tu tvrdou práci nedokážete dostat.

„Je to i moje vina, jednoznačně. Je to i vina mojí nominace. Pořád ale věřím. Vyzkoušeli jsme si hrát kombinační, jednoduchý hokej, který nebolí. Tohle není cesta. Musíme se vrátit do práce, nazout si montérky. Doufám, že to tak v dalším zápase bude, uzpůsobím tomu sestavu.“

Do branky jste do třetí třetiny poslali Romana Willa. Co vám teď ze situace v brankovišti vychází?

„Je moc brzo po utkání. Za dva zápasy jsme ale dostali devět branek, což není dobrá vizitka celé defenzivy. Bude to ale taky předmět debaty mezi trenéry.“