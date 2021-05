Experti iSport.cz po prohře se Švýcary: Je čas na poplach, ale ne na paniku

Společně s někdejším hráčem Komety či Plzně přihlížel další české porážce na mistrovství světa i redaktor deníku Sport Pavel Bárta. Po vyrovnané první třetině, kdy národní tým otevřel skóre duelu, viděl čím dál větší dominanci naprosto klidných Švýcarů, z nichž většina hraje elitní švýcarskou soutěž (NLA).

„Dostali nás, kdykoliv jsme se mohli nadechnout. Švýcaři si šli za vítězstvím. Čím víc se zvyšovalo skóre, tím víc byli v pohodě. Některé věci se mohly chytit. Od českého týmu to byla jen čím dál větší beznaděj,“ řekl Bárta po zápase ve studiu iSport.cz.

Podle hokejového experta Sportu je současná česká pozice rozhodně alarmující, nikoliv kritická. „Je určitě čas na poplach, ale ne na paniku. Možná si to rozdáme se Slováky na závěr základní skupiny o postup. Neříkám, aby na led šli Pešánovi asistenti Jarda Špaček či Martin Straka, ale musíme se probudit,“ má jasno před následujícími zápasy s Běloruskem (pondělí) a se Švédskem (čtvrtek).

Jednou z mála pozitiv z české strany byl podle Koreise i Bárty výkon útočníků Jakuba Fleka a Matěje Blümela. Hráči, od kterých se v národním týmu na jejich premiérovém šampionátu zatím příliš moc nečekalo, dávali Pešánovu výběru alespoň trochu šťávy a rychlosti. Oba forvardy, jenž hrají v Tipsport extralize, si řekli o větší prostor.

Pro volnou neděli na turnaji navrhují experti zvolit hráčům mírnější program. Obzvláště v covidové bublině, která se v Rize musí přísně dodržovat, je podle Koreise ideální, aby se reprezentanti uvolnili a zaměřili se na chyby především v individualitách a ve hře v obraně, které Česko v obou zápasech dost srazily. „Bude to pro ně dost těžké na hotelu, když si ani nemůžou zajít za kustodem a dát si pivo. Určitě bych se ale zaměřil na jednoduchá cvičení,„ řekl současný komentátor O2 TV SPORT.

Koreis by se pro příští utkání s Běloruskem nebál sáhnout do české sestavy a udělat řadu změn. Už během souboje se Švýcarskem poznamenal, že druhý útok s centrem Tomášem Zohornou a střelcem Filipem Zadinou na křídle nefunguje. „Už není pomalu na co čekat. Los bude pro nás hodně nepříjemný. Po Bělorusku máme Švédy, a pak si nemůžeme dovolit ztratit žádný zápas. Pak už by to byla jenom blamáž.“

Koreis: Přehrál nás výběr švýcarské ligy, Kubalík si vystřílel NHL taky až u nich

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:46. Chytil, 54:59. Smejkal Hosté: 17:09. Hofmann, 24:12. Meier, 38:19. Scherwey, 50:27. Meier, 57:08. Hofmann Sestavy Domácí: Hrubec (41. Will) – Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, D. Sklenička, Šustr – J. Vrána, Jan Kovář (C), D. Kubalík – Zadina, T. Zohorna (A), Chytil – Lenc, Špaček, M. Stránský – Smejkal, A. Musil, Flek – Blümel. Hosté: Genoni (Nyffeler) – Untersander, Moser, Diaz (C), Geisser, Loeffel, Siegenthaler, Alatalo, Müller – Meier, Hischier (A), Andrighetto – Hofmann, Simion, Corvi – Ambühl (A), Kurashev, Herzog – Praplan, Scherwey, Bertschy. Rozhodčí Ansons, Vikman – Nikulainen, Sormunen Stadion Olympic Sports Centre, Riga