Pavouk MS v hokeji 2021: Pokud Češi postoupí, narazí na Rusy, nebo Němce

Čtvrtfinále Česko – Finsko sledujte od 19:15 ONLINE zde >>>

Pavouk MS v hokeji 2021

Nasazení pro semifinále se řídí podle pořadí po základních skupinách (nejlepší proti nejhoršímu atd.)

1. USA,

2. Rusko,

3. Finsko,

4. Švýcarsko,

5. ČESKO,

6. Německo,

7. Slovensko,

8. Kanada

ANKETA ANKETA

Program play off MS v hokeji 2021

Den Čas Fáze Utkání Dějiště 3. 6. 2021 15:15 Čtvrtfinále Švýcarsko - Německo 2:3sn. Olympijské sportovní centrum 3. 6. 2021 15:15 Čtvrtfinále USA - Slovensko 6:1 Arena Riga 3. 6. 2021 19:15 Čtvrtfinále Rusko - Kanada Olympijské sportovní centrum 3. 6. 2021 19:15 Čtvrtfinále Finsko - Česko Arena Riga 5. 6. 2021 13:15 Semifinále Arena Riga 5. 6. 2021 17:15 Semifinále Arena Riga 6. 6. 2021 14:15 Zápas o 3. místo Arena Riga 6. 6. 2021 19:15 Finále Arena Riga

Vizitka finské reprezentace Barva dresu: bílá a modrá



Počet účastí v elitní skupině MS: 66



Největší úspěchy: 3x mistr světa (1995, 2011, 2019); 2x stříbro z OH (1988, 2006)



Pořadí v žebříčku IIHF: 3. místo (nejlépe 2.)



Trenér: Jukka Jalonen



Současné opory: Olli Määttä, Anton Lundell, Marko Anttila, Arttu Ruotsalainen



Ostatní: s bilancí tří zlatých, osmi stříbrných a tří bronzových medailí pátá nejúspěšnější země v historii světových šampionátů; premiérový cenný kov z MS získali Finové v roce 1992, kdy i díky semifinálové výhře na nájezdy nad domácím Československem vybojovali stříbro; mistry světa se poprvé stali v roce 1995 po finálové výhře 4:1 nad domácím Švédskem, stejného soupeře zdolali v duelu o zlato i o 16 let později na Slovensku, kde předloni triumfovali potřetí; bilance čtyř vzájemných zápasů v této sezoně je vyrovnaná, naposledy na květnových Českých hokejových hrách vyhrál domácí tým díky brankám Libora Šuláka a Matěje Stránského 2:1.



Celková bilance utkání ČR - Finsko: 145 zápasů, 66 výher ČR, osm remíz, 71 výher Finska, skóre 351:373

Jak se hraje play off MS v hokeji?

Čtyři nejlepší týmy z každé osmičlenné skupiny postoupí do čtvrtfinále MS v hokeji. Týmy jsou pak do pavouka play off umístěné podle jejich pořadí ve skupině tzv. křížovým pravidlem. Vítěz skupiny A hraje proti týmu na 4. místě ze skupiny B. Druhý ze skupiny A hraje proti třetímu týmu skupiny B. Podrobný rozpis play off naleznete výše.

Čtvrfinálové zápasy mají následující složení: A1-B4, A3-B2, A2-B3, A4-B1.

Jediný čtvrtfinálový zápas pak určí, zda jde o úspěšné či neúspěšné mistrovství světa v hokeji. Poražený čtvrtfinalista na turnaji končí na 5.-8. místě, což je pro většinu výběrů neúspěch, vítěz pokračuje do semifinále a zároveň má zajištěný minimálně boj v zápase o 3. místo.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 7 5 1 0 1 28:10 17 2. Švýcarsko 7 5 0 0 2 27:17 15 3. Česko 7 3 2 0 2 27:18 13 4. Slovensko 7 4 0 0 3 17:22 12 5. Švédsko 7 3 0 1 3 21:14 10 6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9 7. Velká Británie 7 1 0 1 5 13:31 4 8. Bělorusko 7 1 0 1 5 10:29 4

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. USA 7 6 0 0 1 21:8 18 2. Finsko 7 4 2 1 0 19:10 17 3. Německo 7 4 0 0 3 22:14 12 4. Kanada 7 3 0 1 3 19:18 10 5. Kazachstán 7 2 2 0 3 22:18 10 6. Lotyšsko 7 2 0 3 2 15:16 9 7. Norsko 7 2 1 0 4 17:21 8 8. Itálie 7 0 0 0 7 11:41 0

Kdy se hraje čtvrtfinále MS v hokeji 2021?

Konečný rozpis zápasů čtvrtfinále MS v hokeji vždy závisí na postupu domácího týmu do vyřazovací části. Pokud tedy do čtvrtfinále postoupí Lotyšsko, bude hrát od 19:15, pořadí dalších zápasů určuje direktoriát turnaje podle postupujících. Podobná pravidla platí i pro semifinále.

Rozpis semifinále MS v hokeji 2021 aneb cesta do finále?

Do roku 2018 fungoval předem známý pavouk turnaje, kdy na vítěze zápasu A1-B4 čekal v semifinále vítěz ze zápasu A3-B2. Vítěz zápasu A4-B1 se pak střetl s vítězem A2-B3.

Nově se před semifinále MS v hokeji udělá minitabulka postoupivších týmů, do které se nasazuje podle následujících kritériích:

- umístění v základní skupině

- získané body v základní skupině

- brankový rozdíl v základní skupině

- počet vstřelených gólů v základní skupině

- pořadí v žebříčku IIHF

V semifinále pak hraje první se čtvrtým a druhý se třetím z nově sestavené minitabulky. Všechny semifinálové zápasy hostí Arena Riga v sobotu 5. června.