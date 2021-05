Ručinský po Rusku: Překvapilo mě, že nehráli Lenc se Stránským

Co bylo příčinou porážky a co se českému týmu nedařilo?

„Podle mého názoru to byl pohyb. Neměli jsme ho úplně ideální a takový, jaký bych od našeho mužstva očekával. Z toho pramení dost věcí. Nedostávali jsme se do vyložených šancí jako třeba Rusové. Víceméně celý zápas jsme doháněli a tahali za kratší konec. Shodou okolností se nám před koncem podařilo vyrovnat na 3:3. Bod byl na dosah, ale poté jsme udělali školáckou chybu při střídání a bohužel jsme za ni zaplatili.“

Bylo tam při střídání více takových chyb, především u obránců?

„Byly tam chyby u všech gólů. U toho druhého v přesilovce jsme si špatně přihráli a dali jsme si to takzvaně na paty. Soupeř z toho odjel dva na jednoho a dal nám gól v naší přesilovce. Při třetím gólu sjel puk Lukáši Radilovi. Nevím, jestli někomu přihrával nebo vyhazoval, ale nějak se mu škobrtnul na čepeli. Chyby tam byly, ale k hokeji patří. I Rusové je udělali a dostali z nich góly. My se z toho musíme poučit a rychle oklepat, protože zítra hrajeme další zápas.“

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Rusko - Česko

Co naopak vyzdvihnout u vstřelených gólů?

„Je dobře, že se prosadili oba střelci, na které spoléháme. Dominik Kubalík i Jakub Vrána dali po gólu. To je pozitivní. Pro ně je důležité, aby se na začátku hned prosadili a získali sebevědomí. Gól dal i Jakub Flek, který z mého pohledu odehrál výborný zápas. Byl energií mužstva, byl ho plný led.“

Probrali jsme obranu i útok. Co práce Šimona Hrubce? Těžko mu něco vyčítat…

„Hrubec mě vůbec nepřekvapil. Chytal výborně celou sezonu, sledoval jsem ho ve finále KHL. Tam poslední dva zápasy nepustil gól a myslím si, že jenom díky němu Omsk vyhrál Gagarinův pohár. Dneska opět nezklamal, ani jeden gól nebyl jeho. Naopak nás ještě v některých chvílích podržel. Doufám, že mu to vydrží.“

Nechyboval trenérský tým, když posadil Matěje Stránského s Radanem Lencem a roztrhl jejich útok s Michaelem Špačkem, který se na Českých hrách prezentoval skvěle?

„Ve studiu jsme se o tom bavili už před zápasem. Nevím, jestli to byla chyba, či ne. Rozhodnutí je vždycky na trenérovi. Filip Pešán zodpovídá za sestavu. Já byl hodně překvapený, že tihle kluci nehrají. Byla to jedna z nejlepších, ne-li nejlepší lajna, co odehrála přípravu. Nevím, co za tím stojí. Je to věc trenérského štábu. Já jen doufám, že je uvidíme příští zápas.“