MS ONLINE: Lotyšsko - Kazachstán 1:0. Finsko i Rusko za tři body

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji přinesl souboj velikánů. Finsko přetlačilo Spojené státy americké 2:1 a do tabulky zapsalo tři body. Rusko naopak jednoznačně přehrálo outsidera z Velké Británie, kterému nasázelo sedm branek. Do turnaje vstoupilo Švédsko, které podlehlo poprvé v historii Dánsku a to 3:4, Německo si naopak s přehledem poradilo s Norskem. Od 19:15 pak kromě českého zápasu se Švýcarskem hrají Lotyši s Kazachstánem. Sledujte všechny zápasy v ONLINE REPORTÁŽI na webu iSport.cz.