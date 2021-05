Co ukázali Češi: z Moravčíka nebude lob(b)ista, minus i pro trenéra Pešána

Mistrovství světa začalo pro Čechy hodně hořce. Těžkou ránu uštědřil Michail Grigorenko, který pouhých 19 vteřin před koncem úvodního utkání rozhodl o výhře Rusů 4:3. Národní tým nepředvedl ideální výkon, jak koneckonců řekl i trenér Filip Pešán. Kdo z českých hráčů zanechal při premiéře dobrý dojem? A komu se naopak úvod turnaje nepovedl?

PLUS: Jakub Flek Premiéra jak hrom! Že se v zápase objevil, bylo velkým překvapením. Flek naskočil ve čtvrtém útoku, polovinu zápasu hráčům Ruského olympijského výběru dost zatápěl. Třetí střídání hned opepřil gólem. Hrál bezstarostně, nebál se tvořit. Jeho milimetrovou žabku nevyužil v šanci parťák Smejkal.

PLUS: Dominik Kubalík Pan střelec i nahrávač Že se umí rozpálit, to všichni vědí. V 58. minutě vyrovnával Kubalík na 3:3. Trefa to byla šťastná. Puk napálil do brusle obránce Zuba, od které se odrazil do branky. Že ale umí také úžasně přihrát ukázal při parádním pasu na deset metrů, kdy poslal do úniku Vránu. Zklamání expertů po těsné prohře: Rusové měli lepší pohyb, česká souhra vázla

NEUTRÁL: Jakub Vrána Nahoru, dolů Nejdřív špatně, potom dobře. U druhého gólu Rusů chyboval. Při přesilovkové rozehrávce poslal puk jen na brusle Jana Kováře, soupeř brejk využil. Pak dal ale gól. Dřel pro tým. Že se nevrací? V pátek byl první vzadu, srážel se, hrál poctivě. Nic nevypustil. Škoda hrubky.

MINUS: Filip Pešán Kde byli?! Lamborghini poslal na led, Mercedes ale zůstal zaparkovaný v garáži. Nechat proti Rusku mimo sestavu v přípravě skvěle hrající duo Stránský – Lenc a Michaela Špačka vypustit jako 13. útočníka? Tohle šokovalo kdekoho. Trenér do startu šampionátu nepoužil to nejlepší, co má.