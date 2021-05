Rusové po výhře: Z Čechů jsme se neroztřásli. Treťjak viděl i chyby

Michail Grigorenko, střelec vítězného gólu:

„Že jsem trefil vítězný gól, mi došlo až z reakcí spoluhráčů, kteří mi přijeli blahopřát. Češi se rozjeli střídat, Provorov mi poslal puk. Vjel jsem do jejich pásma a vystřelil do vzdálenějšího rohu. Slyšel jsem zvuk rány do tyče… Celkově to byl skvělý zápas, zasloužili jsme si vyhrát. Spousta našich hráčů je na šampionátu prvně, každý chce dokázat, že si zaslouží za národní tým hrát. Je hezké porazit Čechy, ale neměli bychom podceňovat další soupeře.“

Valerij Bragin, trenér Ruska:

„Samonov inkasoval třikrát, ale také občas hodně pomohl. Alexandra jsme si připravovali celý rok, má dobré zkušenosti z mezinárodních utkání, rozhodli jsme se ho proto nasadit. První zápas vždy poznamenávají chyby ze všech možných stran. Bylo dobré, že jsme šli rovnou na silného soupeře, pracovali jsme naplno až do konce. Neměli jsme žádné obavy, v takových situacích jsem se ocitl nesčetněkrát. Žádný třes, v tomto věku už se u ničeho netřesu. Naši hru budeme postupně vylepšovat.“

Vladislav Treťjak, brankářská legenda:

„První zápas je vždy velmi obtížný, naše vítězství je o to cennější. Hráči předvedli velký potenciál, hráli jsme lépe a měli více šancí než Češi. Vydali se a zaslouženě zvítězili. Faktem je, že musíme přidat v obraně a hrát přesně v pásmu soupeře. Není možné nechávat se v posledních minutách vylučovat v soupeřově pásmu. Za časů Sovětského svazu jsme za takové prohřešky bývali dost tvrdě trestáni. Ale celkově naši hoši hráli dobře, vydali se.“

Vjačeslav BYKOV, bývalý trenér sborné, mistr světa 2009:

„Každé vítězství je příjemné, zvlášť když je získané v posledních minutách. Začít šampionát výhrou je vždy lepší, týmu to dodá sebevědomí a dobrý přístup. Ano, se stejným týmem jsme prohráli v Praze 0:4, ale žádný zápas není stejný jako předešlý. Hrát evropskou Tour nebo mistrovství světa, to je úplně jiná atmosféra a nálada.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:16. Burdasov, 35:27. Švec-Rogovoj, 45:28. Barabanov, 59:41. Grigorenko Hosté: 09:26. Flek, 37:53. J. Vrána, 57:23. D. Kubalík Sestavy Domácí: Samonov (Bočarov) – Zub, Zadorov, Gavrikov (A), Provorov, Ožiganov, Rafikov, Dronov – Okulov, Šalunov, Barabanov – P. Karnauchov, Grigorenko, Slepyšev (C) – Ivan Morozov, Burdasov (A), E. Galimov – Timkin, Švec-Rogovoj, Kameněv – Voronkov. Hosté: Hrubec (Will) – D. Musil, Hronek (A), Hájek, Moravčík, Šulák, Vitásek, D. Sklenička – D. Kubalík, Jan Kovář (C), J. Vrána – Chytil, T. Zohorna (A), Zadina – Sekáč, R. Hanzl, Radil – Smejkal, A. Musil, Flek – Špaček. Rozhodčí Bjork, Nord – Kroyer, Lundgren Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 1 1 0 0 0 4:3 3 2. Bělorusko 0 0 0 0 0 0:0 0 3. Dánsko 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Slovensko 0 0 0 0 0 0:0 0 5. Švédsko 0 0 0 0 0 0:0 0 6. Švýcarsko 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Velká Británie 0 0 0 0 0 0:0 0 8. Česko 1 0 0 0 1 3:4 0

Ručinský o ruském gólu z ofsajdu: Kluci si toho nevšimli, jinak by protestovali

Pešánovy přednosti: Hráči jedou na MS raději, je jedním z nich. Straka se Špačkem budou krotit