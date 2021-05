Nejmladší tým historie MS: slovenské rakety letí, Nemec (17) hned bodoval

Rychle, dravě, drze. Přesně tak se chce Slovensko prezentovat na šampionátu. Sestupovat se nebude, takže trenér Craig Ramsay dal výrazný prostor i prospektům draftu NHL 2022. Přesněji řečeno, sedmnáctileté rakety Nemec a Slafkovský si ho vybojovaly. Sebevědomou prací v přípravě si oba řekli o letenky do Rigy. Nejen díky nim má Slovensko nejmladší tým v historii šampionátů (24,5 let).

„Mladé jsme chtěli vzít na první část přípravy a musím říct, že hráli opravdu dobře,“ líčil šéf slovenského hokej Miroslav Šatan pro aktuality.sk. „Zapsali se do statistik, nezklamali. Osobně mě nejvíc překvapili obránci Bučko a Gachulinec, stejně tak Nemec, Holešinský nebo Kollár. Hráli dobře a jmenovat bych takhle mohl i další.“

VIDEO | Podívejte se na sestřih zápasu Bělorusko - Slovensko

Šimonu Nemcovi, rodákovi z Liptovkého Mikuláše, bylo sedmnáct v únoru. Přesto ho trenéři na šampionátu nasadili do druhé přesilovkové formace. Ty ostatně hrával celou sezonu v Nitře. „Je to herní činnost, která mi jde a baví mě,“ pochvaloval Nemec si v rozhovoru pro aktuality.sk. „Trenéři mi dali důvěru a já jsem se jim za to odvděčil body.“

V početních výhodách si ve slovenské lize, kterou hrál poprvé už v patnácti letech, připsal 10 bodů z 19 (2+17). A v přesilovce bodoval i na šampionátu dospělých. Ve 4. minutě mazácky nabil Pospíšilovi. „Užívám si to neskutečně,“ pochvaloval si Nemec v rozhovoru pro Českou televizi. „Jsem ofenzivnější bek, ale snažím se dělat svoji práci i do obrany. Na dvacítkách to bylo rychlejší, spíš takové bezhlavé. Tady je to víc o taktických věcech.“

Radost z premiéry mu nekazil ani krvavý šrám po ostrém hitu Nikity Komarova mimo hru, za který dostal urostlý Bělorus pět plus do konce. „Narazil jsem si košíkem, ale v pohodě.“

Na mistrovství světa do 20 let, kde si zahrál i útočník Juraj Slafkovský, si Šimon Nemec v pěti zápasech připsal čtyři asistence. Pochvaloval si, že mu to hodně pomohlo. „Před šampionátem jsem v lize nehrál ideálně, ale po něm jsem nabral sebevědomí. Hrával jsem víc a taky se mi i víc dařilo.“

Vzory má v zámoří. Baví ho Erik Karlsson, Quinn Hughes, Cale Makar nebo Miro Heiskanen. Kreativní beci, kteří umí vytáhnout překvapivé momenty. „Na ně je radost se dívat!“ Sám se do zámoří zatím nežene, podle všeho si dá ještě rok v Nitře. „Nabídky z Kanady jsou celou sezonu, ale zatím na ně nereagujeme. Jsem teď nakloněný tomu, že zůstanu v Nitře.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 53:25. Stefanovič, 54:22. Šarangovič Hosté: 03:53. Pospíšil, 09:17. Cehlárik, 11:02. Pospíšil, 45:05. Hrivík, 59:15. Cehlárik Sestavy Domácí: Šostak (12. D. Taylor) – Bailen, Korobov, Znacharenko (C), Antonov, Lisovec, Chenkel, Falkovskij, Jerjomenko – Šarangovič, Paré, Prince – Děmkov (A), N. Komarov (A), Drozd – Platt, S. Kosticyn, Belevič – Lopačuk, Stefanovič, Nesterov. Hosté: Konrád (J. Hudáček) – Gernát, Rosandić, Nemec, Ďaloga (C), Grman, Jánošík (A), Gachulinec, Kňažko – Cehlárik, Hrivík (A), Lantoši – Skalický, Krištof, Pospíšil – Studenič, Miloš Roman, Faško-Rudáš – Slafkovský, Sukeľ, Liška. Rozhodčí Ansons, Heikkinen – Sormunen, Zunde Stadion Olympic Sports Centre, Riga